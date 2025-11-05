Mężczyzna wjechał w tłum. Potem próbował podpalić samochód

Do zdarzenia doszło w środę rano, około godziny 8.45, między miejscowościami Dolus-d’Oléron i Saint-Pierre-d’Oléron na francuskiejwyspie Oléron – podaje „Le Parisien”. Jak poinformował prokurator Arnaud Laraize, kierowca „celowo potrącił kilka osób”. Po ataku mężczyzna próbował podpalić swój samochód, w którym znaleziono butle z gazem.

Mężczyzna został zatrzymany przez żandarmerię kilka minut później. W chwili aresztowania krzyczał „Allah Akbar” – potwierdził prokurator, zastrzegając jednak, że motyw działania „nie został jeszcze ustalony” i że zespół odpowiedzialny za działania antyterrorystyczne „nie został na razie zaangażowany”.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa. Według informacji lokalnych mediów, sprawca to 35-letni obywatel Francji mieszkający samotnie w La Cotinière, na zachodnim wybrzeżu wyspy.

Dramat na zachodzie Francji. Mężczyzna wjechał w grupę pieszych i rowerzystów

Jak poinformował burmistrz Saint-Pierre-d’Oléron Christophe Sueur, mężczyzna był „znany z licznych ekscesów, związanych z częstym nadużywaniem alkoholu i narkotyków”. Nie figuruje w rejestrze osób objętych obserwacją z powodu radykalizacji, choć miał twierdzić, że „zradykalizował się samodzielnie w internecie”.

Wśród poszkodowanych znalazły się osoby w wieku od 22 do 67 lat, mieszkańców Dolus-d’Oléron i Saint-Pierre-d’Oléron. Część z nich została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Poitiers. Jedną z najciężej rannych ofiar jest współpracownik parlamentarzysty Zjednoczenia Narodowego Pascala Markowsky’ego.

Władze lokalne poinformowały o uruchomieniu pomocy psychologicznej dla świadków zdarzenia i rodzin poszkodowanych. Na miejsce tragedii udał się minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez, który zapowiedział, że osobiście będzie monitorował przebieg śledztwa. „Udam się na miejsce na prośbę premiera” – przekazał na platformie X.

Według prokuratora, obecnie analizowane są zarówno wątki ewentualnej motywacji ideologicznej, jak i hipoteza zaburzeń psychicznych sprawcy.

