Akcja serwisowa Airbusa. Jej przyczyną incydent z października

W piątek Airbus przekazał informację o akcji serwisowej, która dotyczy maszyn z rodziny A320.

Akcja serwisowa Airbusa. Przyczyną incydent z końca października

Szacuje się, że w eksploatacji na całym świecie jest około 11 300 samolotów Airbus z tej grupy. Agencja Reuters, powołując się na swoje branżowe źródła, przekazała, że akcja serwisowa objąć może ponad połowę floty tego modelu. Ponad 6 000 samolotów wymaga natychmiastowej zmiany w oprogramowaniu.

Akcja serwisowa jest wynikiem incydentu, do jakiego doszło 30 października. Samolot linii JetBlue podczas lotu z Cancun w Meksyku do Newark w USA musiał awaryjnie lądować w Tampie. Maszyna miała problemy z kontrolą lotu i gwałtownie straciła wysokość. W wyniku incydentu do szpitala trafiło kilka osób znajdujących się na pokładzie samolotu.

Przyczyną incydentu było uszkodzenia danych systemu sterowania lotem z powodu intensywnego promieniowania słonecznego. Agencja Reuters dotarła do dokumentów Airbusa. Zgodnie z nimi problem dotyczy systemu ELAC (ang. Elevator and Aileron Computer) odpowiadającego za kontrolę nad sterami wysokości oraz lotkami. Francuska firma Thales (producent systemu ELAC) w oświadczeniu przekazała, że oprogramowanie odpowiedzialne za te funkcje nie leży w jej zakresie odpowiedzialności.

Aktualizacja oprogramowania. Zakłócenia w pracy linii lotniczych

Akcja serwisowa obejmować ma aktualizację oprogramowania i ma być przeprowadzona przed najbliższym regularnym lotem maszyn objętych akcją.

Airbus przekazał, że konieczność zmian w oprogramowaniu może powodować zakłócenia w pracy linii lotniczych oraz niedogodności dla pasażerów. Producent maszyn dodał również, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wyda dyrektywną dotyczącą zdatności samolotów do lotu.

Końcówka roku to okres wzmożonego ruchu lotniczego na świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Akcja serwisowa poważnie zakłóci pracę linii lotniczych. Szacuje się, że setki maszyn wymagać będą wymiany oprogramowania. Zostaną one wtedy wyłączone z eksploatacji nawet na kilka tygodni.

