Krążą o niej teorie spiskowe. Prawda o tajemniczej wyspie jest zaskakująca

W samym sercu podmokłej delty rzeki Paranaw Argentynie znajduje się miejsce, które od lat rozpala wyobraźnię miłośników zagadek. Chodzi o El Ojo, czyli niezwykłą, pływającą wyspa o niemal idealnie okrągłym kształcie. Z lotu ptaka wygląda jak ogromne oko, a co najbardziej zaskakujące, nie stoi w miejscu. Powoli obraca się wokół własnej osi.

Argentyna. Ta wyspa z kosmosu wygląda jak ogromne oko

O tajemniczym miejscu zrobiło się głośno w 2016 roku, gdy natrafili na nie twórcy filmu dokumentalnego. Reżyser Sergio Neuspiller i jego ekipa przelatywali nad deltą, szukając ciekawych plenerów, gdy ich uwagę przykuł perfekcyjny okrąg wyróżniający się na tle gęstej roślinności. – Zobaczyliśmy z powietrza idealne koło – wspominał później reżyser.

Jeszcze większe zdziwienie wzbudziła woda otaczająca wyspę. Choć z góry wydawała się niemal czarna, w rzeczywistości była wyjątkowo przejrzysta. To rzadkość w delcie Parana, gdzie wody są zwykle mętne od osadów.

El Ojo ma około 118 metrów średnicy. Tworzą ją splecione korzenie, roślinność i torf, dzięki czemu cała konstrukcja unosi się na wodzie niczym ogromna naturalna tratwa i stale się porusza.

Niezwykłe zjawisko w Argentynie. Ta wyspa porusza się sama

Jak to możliwe? Pod powierzchnią jeziora działa kolisty prąd, który powoli obraca El Ojo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przesuwająca się wyspa przez lata ocierała o brzegi zbiornika, stopniowo wygładzając jego krawędzie. W efekcie zarówno wyspa, jak i otaczające ją jezioro zachowały niemal idealnie okrągły kształt.

Według ekspertów jest to całkowicie naturalny (chociaż bardzo rzadki) proces, który jest efektem działania prądów wodnych i erozji. Podobne zjawisko obserwowano m.in. w amerykańskim stanie Maine, gdzie w rzece Presumpscot kilkukrotnie powstały obracające się lodowe dyski.

Teorie spiskowe wokół Ej Ojo

Nie wszyscy jednak wierzą w naukowe wyjaśnienia. Wokół El Ojo przez lata narosło wiele legend. Część okolicznych mieszkańców uważa, że wyspa jest siedzibą pradawnego bóstwa, inni wiążą ją z obserwacjami UFO. Pojawiały się nawet sensacyjne teorie o ukrytej nazistowskiej bazie.

Dotąd nie znaleziono jednak żadnych dowodów potwierdzających te hipotezy. Wszystko wskazuje na to, że niezwykła wyspa jest po prostu jednym z najbardziej zaskakujących dzieł natury.

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