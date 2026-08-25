Zerwano rozmowy z przyszłym właścicielem TVN. Poważne oskarżenia z prokuratury

Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta odwołał zaplanowane na poniedziałek spotkanie z przedstawicielami Paramount Skydance. Miało ono zapoczątkować rozmowy ugodowe w sprawie pozwu wniesionego przez stan, którego celem było zablokowanie planowanego przejęcia Warner Bros. Discovery. Przyszły właściciel TVN chciałby jak najszybciej sfinalizować transakcję, aby nie płacić „opłaty za opóźnienie”. Proces ma zakończyć się 19 marca 2027 r.

Paramount po pięciu miesiącach może więc wypłacić akcjonariuszom WBD ok. 1,2 mld dol. Bonta oskarżył przyszłego właściciela TVN, że ten „nie tylko ujawnił rzekomą treść rozmów ugodowych, ale także fałszywie je przedstawił, wykazując brak dobrej wiary”. Prokurator generalny Kalifornii obiecał, że gdy tylko Paramount „przestanie grać na zwłokę i podejmie szczere rozmowy, jego biuro z przyjemnością spotka się ponownie”. Sprawę skomentował rzecznik przyszłego właściciela TVN.

TVN zmieni właściciela. Kalifornia odwołuje rozmowy z Paramountem ws. przejęcia WBD

Stwierdził, że firma podziela „obawy Bonty ws. publicznych dyskusji i błędnych doniesień, które towarzyszą tej umowie”. Paramount zaprzeczył, że był źródłem wycieku poufnych rozmów. – Nadal mamy nadzieję i jesteśmy gotowi do kontynuowania rozmów w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia pozwu prokuratury generalnej oraz realizacji naszych planów dotyczących zwiększenia konkurencji i produkcji z korzyścią dla artystów i pracowników branży rozrywkowej – podsumował rzecznik.

W niedzielę „The Wall Street Journal” poinformował, że Bonta planuje poprosić przyszłego właściciela TVN o zbycie niektórych kanałów kablowych i zobowiązanie się do utrzymania odrębności swojego studia filmowego od Warner Bros. Discovery, zanim zatwierdzi ich fuzję. Sprzedaż lub wydzielenie sieci kablowych wpłynęłaby na wyniki finansowe Paramount i utrudniłaby obsługę długu po sfinalizowaniu fuzji. Nieingerencja w działalność WBD również ma być „nie do przyjęcia”.

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