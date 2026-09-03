„Z terrorystami się nie dyskutuje”. Miedwiediew grozi atakami w Berlinie

Dmitrij Miedwiediew odpowiedział na oskarżenie Rosji o próbę przeprowadzenia ataku dronem na lotnisku Lipsk/Halle. Były prezydent Rosji stwierdził, że Niemcy „zasługują” na bezpośrednie uderzenia w zakłady produkujące sprzęt wojskowy dla Ukrainy.

Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa zasugerował również możliwość zaatakowania innych celów znajdujących się w Berlinie.

Miedwiediew grozi Niemcom

Miedwiediew nazwał niemieckie ustalenia dotyczące incydentu w Lipsku „sfabrykowaną dywersją”. Oskarżył jednocześnie władze Niemiec o prowadzenie „zaciekle rusofobicznego kursu”.

– Zasługują na bezpośredni atak na wszystkie niemieckie zakłady produkujące sprzęt wojskowy dla kliki Bandery – napisał na Telegramie, cytowany przez Wirtualną Polskę. Rosyjski polityk dodał, że celem mogłyby stać się również „niektóre inne miejsca w Berlinie”. Nie sprecyzował, jakie obiekty miał na myśli.

W dalszej części wpisu Miedwiediew odniósł się do słów Wołodymyra Zełenskiego o pogarszającym się bezpieczeństwie cywilnego lotnictwa nad Rosją. – Z terrorystami się nie dyskutuje, a na ich działania odpowiada się odwetem – stwierdził.

Miedwiediew oskarżył także przywódców państw zachodnich, przede wszystkim europejskich, o sponsorowanie działań Ukrainy.

Zełenski ostrzegł linie lotnicze

Prezydent Ukrainy ostrzegł przewoźników, ubezpieczycieli i operatorów lotnisk, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz bardziej niebezpieczna. Powodem ma być rosnąca liczba ukraińskich dronów wykonujących uderzenia na cele położone w głębi Rosji.

Zełenski podkreślił jednak, że cywilne samoloty nie są bezpośrednim celem ukraińskich operacji. Jego zdaniem linie lotnicze powinny uwzględniać ryzyko związane z coraz intensywniejszymi działaniami wojennymi.

Władimir Putin określił te słowa jako przejaw „terroryzmu państwowego”. Zapowiedział jednocześnie masowe ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną przed nadejściem zimy.

Niemcy oskarżyły Rosję o próbę ataku

Do incydentu na lotnisku Lipsk/Halle doszło w nocy z 4 na 5 sierpnia. W pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe.

Według niemieckich śledczych bezzałogowiec miał wcześniej uderzyć w skrzydło zaparkowanego samolotu. Ładunek nie eksplodował. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt przekazał, że ustalenia policji i służb wywiadowczych wskazują na odpowiedzialność rosyjskich struktur państwowych.

Berlin wezwał rosyjskiego ambasadora i zapowiedział zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Bonn oraz Rosyjskiego Domu w Berlinie. Niemcy chcą również kolejnych europejskich sankcji i ograniczeń wjazdowych dla obywateli Rosji.

Rosyjska ambasada odrzuciła oskarżenia, nazywając je „absurdalną i bezpodstawną prowokacją”. Działania Berlina uznała za bezprecedensową eskalację, która „nie pozostanie bez odpowiedzi”.

Po incydencie rosyjskich dyplomatów wezwały również instytucje Unii Europejskiej oraz władze Francji, Holandii i Belgii.

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