Na Wawelu już nie zobaczymy „Damy z gronostajem”. Gdzie teraz trafi słynny obraz?

„Dama z gronostajem” została namalowana przez Leonarda da Vinci ok. 1490 r. w technice olejnej, z użyciem tempery, na desce orzechowej. Portret przedstawia Cecylię Gallerani, kochankę księcia Ludovico Sforzy. Obraz został zakupiony przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ok. 1800 r. i trafił do rąk jego matki, księżnej Izabeli z Flemingów. Obraz trafił na Wawel w 2012 roku, a wcześniej, od 2009 roku, był pokazywany poza Krakowem.

Teraz słynny obraz opuści Wawel i trafi do Muzeum Narodowego w Krakowie. „Dama z gronostajem” będzie prezentowana w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie od 19 maja, w dodatku przez pierwszy miesiąc będzie można zobaczyć dzieło za darmo.

Zakupy Skarbu Państwa

Przenosiny obrazu to efekt transakcji zawartej 29 grudnia 2016 roku między Skarbem Państwa a ks. Adamem Karolem. Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich. W imieniu Skarbu Państwa działał wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński.

Umowa dotyczy zakupu zbiorów Książąt Czartoryskich i związanych z nimi nieruchomości, a także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury wchodzących w skład kolekcji, które zostały utracone podczas II wojny światowej. W skład zakupionej kolekcji weszły m.in. akt unii polsko-litewskiej w Horodle (1413), akt hołdu pruskiego (1525) czy rękopisy „Kronik” Jana Długosza, a także „Dama z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, „Polonia – Rok 1863” Jana Matejki, rysunki i szkice autorstwa Rembrandta oraz Renoir’a i ryciny Albrechta Dürera.