Jak on to robi bez komputera? Wyjaśniamy zagadkę trójwymiarowych rysunków artysty samouka

Galeria:

Trójwymiarowe rysunki Nikoli Čuljića

Przedstawione w powyższej galerii rysunki to prace 32-letniego artysty z Serbii, Nikola Čuljića. Mężczyzna przyznaje, że od zawsze chwalono jego talent, jednak nigdy nie pociągało go to na tyle, by zacząć tworzyć. Próbował swoich sił jako portrecista, jednak jak sam przyznaje, do najlepszych brakowało mu zbyt wiele. Swoją niszę odnalazł dopiero przed pięcioma laty. Stwierdził, że ludzi fascynuje technika malowania w trzech wymiarach i zaczął tworzyć właśnie z tą myślą.

Do swoich prac serbski rysownik używa kolorowych ołówków, markerów i pastelowych kredek. Jak twierdzi, inspirację znajduje „wszędzie”. Przekonuje, że „wystarccy się rozejrzeć i po nią sięgnąć”. Swoje prace zamieszcza między innymi na Facebooku. To tam wyjaśnia największą zagadkę dotyczącą stosowanej techniki. Jak sprawia, że jego prace zdają się wychodzić poza kartkę? Nie dzieje się to ani przez stawianie ich w pionie (z pojedynczymi wyjątkami), ani przez żadne cyfrowe manipulacje. Nie maluje też za każdym razem biurka z monitorem, co sugerują niektórzy. Trik jest bardzo prosty - Serb po prostu nie ogranicza się do prostokątnych powierzchni bloku rysunkowego, a odbiorcy rutynowo zakładają, że żaden artysta nie złamie tej reguły. Doskonale widać to na zamieszczonych poniżej nagraniach.