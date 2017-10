Ślub z nieznajomym? Nowy hit telewizji, to ciąża z nieznajomym

„Gift Ved Første Blik”, czyli „Ślub od pierwszego wejrzenia” to program duńskiej telewizji, który odniósł sukces także w Polsce. Bazuje na prostym formacie, według którego para zupełnie obcych sobie ludzi musi się pobrać. Uczestników dobiera do siebie zespół ekspertów, kierując się charakterystykami swatanych osób i dążąc do zapewnienia trwałości i szczęścia takiego związku. Jak można się domyślić, niesie to za sobą wiele komplikacji, dlatego banalny w założeniu program stanowi niesłychanie cenny materiał dla naukowców badających związki międzyludzkie i staję się w pewien sposób ważnym eksperymentem społecznym.

Zmotywowana sukcesem, telewizja Kanal 4 postanowiła pójść jeszcze dalej. W programie „Gravid med en fremmed”, czyli „W ciąży z nieznajomym” chodzi nie tylko o połączenie w parę obcych sobie ludzi, ale o spłodzenie potomka. O ile ślub z nieznajomym dopuszcza możliwość rozwodu, o tyle ciąża z obcym człowiekiem zawsze pociąga za sobą kwestię odpowiedzialności za trzecią osobę – dziecko. Zapowiedź tak odważnego telewizyjnego show na targach w Cannes wzbudziła spory odzew. Już teraz można zakładać, że program co najmniej powtórzy sukces „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Premiera pierwszy odcinków nowego programu planowana jest na 2018 rok.