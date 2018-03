Wiosenne spotkania z aktorami w Teatrze Capitol

Cykl „10 wiosennych spotkań z aktorami na 10-lecie Teatru Capitol” jest ukłonem w stronę publiczności, która chciałaby osobiście spotkać się z gwiazdami występującymi na capitalnej scenie. W ten oto sposób Teatr pragnie podziękować widzom za to, że przez te 10 lat oglądają i oklaskują sztuki tam wystawiane oraz sprawić, by przeżyli jeszcze więcej niezapomnianych chwil. Po dziesięciu wybranych spektaklach w marcu i w kwietniu, aktorzy spędzą czas z widzami, porozmawiają z nimi, rozdadzą autografy i zapozują do wspólnych zdjęć. Taka okazja nie zdarza się co dzień.

Teatr Capitol zaprasza: 20 marca na „Skok w bok”, 21 marca na „Alibi od zaraz”, 23 marca na „Kiedy Kota Nie Ma”, 24 marca i 12 kwietnia na „Czy Ty To Ty?”, 5 kwietnia na „Bożyszcze Kobiet”, 7 kwietnia na „Przekręt (nie)doskonały”, 10 kwietnia na „Dwie Połówki Pomarańczy”, 13 kwietnia na „Dajcie Mi Tenora” oraz 27 kwietnia na „Di, Viv i Rose”.

Wśród aktorów, którzy spotkają się z widzami, pojawią się między innymi: Daria Widawska, Joanna Brodzik, Anna Dereszowska, Izabela Miko, Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Zielińska, Marzena Rogalska, Hanna Śleszyńska, Marta Wierzbicka, Joanna Moro, Sławomir Zapała, Wojciech Wysocki, Piotr Gąsowski, Piotr Zelt, Łukasz Nowicki, Michał Rolnicki, Michał Malinowski, czy Jacek Lenartowicz.

„Z okazji tego szczególnego święta, chcielibyśmy podziękować naszym wiernym widzom. Zarówno oni, jak i my, bardzo cenimy aktorów, którzy co wieczór stają na scenie, bawiąc publiczność i odrywając ją tym samym, choć na chwilę, od codziennych trosk czy problemów. Każdy jeden uśmiechnięty widz, wychodzący z Teatru Capitol, jest dla nas ogromną nagrodą. To utwierdza nas w przekonaniu, co do słuszności podejmowanych wyborów i przynosi wielką satysfakcję, że to co robimy, sprawia ludziom radość. A to dla nas przejaw największego uznania. Z całego serca zapraszamy wszystkich widzów na te wyjątkowe spotkania. Tych, którzy stale u nas goszczą oraz tych, których taki wyjątkowy wieczór skłoni do odwiedzenia Teatru Capitol po raz pierwszy” – podsumowuje wiosenne spotkania Anna Gornostaj, Dyrektor Teatru Capitol

Szczegółowa lista dat i spektakli oraz pełne obsady aktorskie spotkań:

20 marca: SKOK W BOK

Isobel: Dorota Chotecka

Colin: Sławomir Zapała

Jim: Michał Milowicz

Brenda: Andżelika Piechowiak

Doreen: Kajra Kajrowicz

Fiona: Delfina Wilkońska

Rysio: Michał Malinowski



21 marca: ALIBI OD ZARAZ

Michel: Wojciech Wysocki

Sophie: Katarzyna Skrzynecka

Julie: Aleksandra Grzelak

Pani Rubin: Małgorzata Potocka

Pan Rubin: Stanisław Banasiuk

Frédéric Rubin: Marcel Borowiec

Marlène: Małgorzata Ostrowska - Królikowska



23 marca: KIEDY KOTA NIE MA

Mildred: Katarzyna Skrzynecka

Ethel: Viola Arlak

George: Jacek Lenartowicz

Humphrey: Piotr Zelt

Shirley: Magdalena Wróbel

Jennifer: Dominika Kryszczyńska



24 marca: CZY TY TO TY?

Honey: Daria Widawska

Gloria: Marzena Rogalska

Harold: Marcin Rogacewicz

Henry: Łukasz Nowicki



5 kwietnia: BOŻYSZCZE KOBIET

Barney: Piotr Gąsowski

Jenny: Hanna Śleszyńska

Bobby: Anna Modrzejewska

Helen: Anna Dereszowska



7 kwietnia; PRZEKRĘT (NIE)DOSKONAŁY

Tom: Łukasz Nowicki

Sarah: Joanna Moro

Lucy: Michalina Sosna

Albert: Jacek Kopczyński

Pani Lens: Dorota Chotecka

Pan Dodds: Bogdan Kalus



10 kwietnia: DWIE POŁÓWKI POMARAŃCZY

Joanna: Jarosław Boberek

Karolina: Olga Borys

Alex: Izabella Miko

Melania: Ewa Złotowska

Pokojówka: Cynthia Kuźniak



12 kwietnia: CZY TY TO TY?

Honey: Daria Widawska

Harold: Michał Rolnicki

Gloria: Anna Dereszowska

Henry: Łukasz Nowicki



13 kwietnia: DAJCIE MI TENORA

Diana: Andżelika Piechowiak

Tito: Jacek Lenartowicz

Sanders: Tomasz Obara

Maggie: Marta Wierzbicka

Maria: Katarzyna Zielińska

Max: Artur Chamski

Julia: Halina Bednarz

Bellhop: Łukasz Gosławski



27 kwietnia: DI, VIV I ROSE