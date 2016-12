Demaskujemy fałszywe autorytety. O czym piszemy w najnowszym numerze "Wprost"?

Angela Merkel to kiedyś naprawdę zła kobieta była. Afiszowała się z szefową Związku Wypędzonych Ericą Steinbach, próbując zrobić z Niemców takie same ofiary III Rzeszy jak inne nacje. Budowała z Rosjanami rurociągi na Bałtyku. A ostatnim z jej błędów było okazanie matczynej...

Stary kotlet i nowe sztuczne zęby Schetyny Krystyna Pawłowicz PiS POWOŁANIE GABINETU CIENI PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ to odgrzewany, stary kotlet. Oni już raz to robili w 2007 r. Wtedy udało im się rozhuśtać nastroje i zdestabilizować...

Banki ostrożnie podchodzą do kredytowania najmniejszych firm, szczególnie tych młodych stażem. Alternatywą są unijne pożyczki i poręczenia.

Likwidacja gimnazjów i skrócenie kształcenia ogólnego to bardzo zła decyzja – uważa były minister edukacji Mirosław Handke. W jego ocenie szefowa MEN za tę decyzję zasługuje na Trybunał Stanu.

Nawet 190 tys. zł może kosztować utrzymanie i wychowanie dziecka w Polsce. To spore wyzwanie dla pełnych rodzin, a co dopiero dla samotnego rodzica.

W ubiegły piątek wicepremier Morawiecki ogłosił swoją Konstytucję biznesu. Po zmianach przedsiębiorcom ma się żyć lepiej. Pytanie, czy pozwolą na to urzędnicy… i rządząca partia.

Jeszcze kilkanaście lat temu chmura kojarzyła się tylko z pogodą. Dziś za sprawą rozwoju technologicznego i wszechobecnego internetu pojęcie to nabiera zupełnie nowego znaczenia.

– Gość hotelowy nie wymaga już, by sztućce były rozłożone wokół talerza w idealnych odstępach. Nie chce bizantyjskich wnętrz. Ludzie chcą się czuć w hotelach po prostu wygodnie, jak w domu – mówi prezes Orbisu Gilles Clavie.

DARIUSZ DANILUK Dwa razy do rok u Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) publikuje oczekiwany przez analityków raport dotyczący perspektyw gospodarki światowej. Na ostatni – „Światowe perspektywy ekonomiczne. Osłabiony popyt: symptomy i...

Centralne Targi Rolnicze to kolejna wielka impreza organizowana w tym roku przez Ptak Warsaw Expo. Będą degustacje tradycyjnych specjałów, koncerty, spotkania biznesowe i wiele innych atrakcji.

Brexit zjadł czekoladę Dramat Brytyjczyków. Zmienia się kształt i waga ich ulubionej czekolady Toblerone. Opakowanie niby zostaje takie samo, ale w środku czekolady mniej. Ta, która do tej pory ważyła 400 g, będzie ważyć 360 g. Te o...

Gaz z Morza Północnego chcemy sprowadzać bezpośrednio do Polski. Posłuży temu między innymi wybudowanie gazociągu łączącego Danię i Polskę – mówi Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu ds. handlowych w PGNiG

Polacy udający się do Stanów Zjednoczonych są źle traktowani i upokarzani na granicach. Nasze MSZ przyznaje, że amerykańskie służby graniczne naruszają dwustronne umowy Polski z USA.

Komórki macierzyste, technologia nanoknife, plazma i wewnątrzżylna terapia laserowa. To rozwiązania, które pojawiły się w medycynie estetycznej i wkrótce trafią do polskich gabinetów.

Kosmetyki Genoxage to szyta na miarę terapia zapobiegają ca efektom starzenia.

Przygotowaliście już swoje cztery kółka na mróz i śnieg? Sama zmiana opon to za mało, by uznać samochód za gotowy na najcięższy dla niego okres – zimę. Trzeba pomyśleć także o żarówkach, akumulatorze i płynach eksploatacyjnych – oleju, płynie chłodniczym i hamulcowym.

Zapewne już niedługo, jak co roku, solidny atak zimy zaskoczy drogowców. Zanim to nastąpi, warto wiedzieć, jak przygotować samochód i jak zmienić sposób jazdy w trudniejszych warunkach.

„Pakt” to kolejny strzał w dziesiątkę Marcina Dorocińskiego. Jednego z najciekawszych polskich aktorów, którego role świetnie wpisują się we współczesne wzory męskości.

Muniek Staszczyk to rzadkie połączenie pokory wobec rynku z pewnością siebie wynikającą z lat grania. Może dlatego tytułem nowej płyty T.Love jest po prostu nazwa zespołu.

P(r)oza klasy średniej Piotr C. „Brud” Novae Res To jeden z najbardziej zaskakujących sukcesów wydawniczych ostatnich lat. Autor, ukrywający się pod pseudonimem Piotr C., sprzedaje, bez promocji, 120 tys. egzemplarzy dwóch tomów...

