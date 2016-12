Nowy program edukacji dla polityków Niektórym przedstawicielom narodu przydałby się kurs przybliżający ich do realnego świata zwykłych Polaków. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Edukacji zaprezentowało nowe podstawy programowe dla dzieci wraz z lekturami (piszemy o tym na str. 54). Poszedłem tym tropem. Oto lista... 10 Autor: Jacek Pochłopień

Niedyskrecje parlamentarne Najgorętsza plotka tygodnia brzmi: 19 grudnia PiS wprowadzi komisarza do Warszawy. Dlaczego 19 grudnia? Bo to pierwszy dzień Trybunału Konstytucyjnego bez Andrzeja Rzeplińskiego. Awantura o nowego przewodniczącego może być ostra. Obecny... 14 Autor: Eliza Olczyk

Spięcie tygodnia Pinior nie jest lumpem Władysław Frasyniuk JÓZEF PINIOR TRAKTOWANY JEST PRZEZ RZĄDZĄCYCH JAK LUMP, PRZESTĘPCA, który niejednokrotnie łamał prawo. Do tego na czas jego zatrzymania ściąga się kamery telewizyjne. To działanie czysto... 16

Obraz tygodnia 74 procent Polaków korzysta z sieci. Jesteśmy jednym z liderów Europy Środkowej i Wschodniej. 1. miejsce zajmują Estończycy (86 proc.), ostatnie – Rumuni (58 proc.). Rodzina tradycyjna to rodzina, w której opieka nad dziećmi jest... 18

Info radar Z brzytwą na Fassbendera W Hollywood nie ma teraz gorętszego nazwiska niż Alicia Vikander, gwiazda „Światła między oceanami”. Dla „Wprost” wspomina swoją pracę na planie. Wróciła pani z głuszy? Niemalże! Reżyser Derek... 20 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Lewo Prawo Kawaler Kurski JEDEN Z BUDOWNICZYCH PAŃSTWA PIS, SZEF TELEWIZYJNEJ PROPAGANDY JACEK KURSKI, rozwiódł się. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że – jak doniosły media – „został kawalerem” i w związku z tym może ponownie... 24

Posłowie PiS chcą zakazać porno w sieci Grupa posłów PiS chce ograniczenia dostępu do internetowej pornografii – ustalił „Wprost” – Dziś prawo jest w tym zakresie zbyt liberalne – przekonuje poseł Arkadiusz Mularczyk. 30 Autor: Agata Jankowska

Kopacz wiedziała o sprawie Józefa Piniora Zatrzymanie legendy Solidarności przez CBA wzburzyło Polaków. Śledztwo w sprawie korupcji trwa. Jak ustalił „Wprost”, wiedziała o nim już premier Ewa Kopacz, co miało swoje konsekwencje. 36 Autor: Joanna Miziołek

Wojna o telewizję Atak wicepremiera Glińskiego na TVP dobrze oddaje atmosferę wokół publicznej telewizji. Trwa walka o wpływy. 38 Autor: Eliza Olczyk

Adam Bodnar: Jarosław Kaczyński pisze do mnie bardzo często Z rzecznikiem praw obywatelskich rozmawiali Olga Wasilewska i Marcin Dzierżanowski 42

Posłowie ciężko pracują PiS spełnił wyborczą obietnicę i podniósł kwotę wolną od podatku. Jednak efekt jest taki, że równie dobrze można było nic nie robić. 46 Autor: Grzegorz Sadowski

Fundusze Europejskie – co nas czeka Wielkimi krokami zbliża się rok 2017, a w nim nowe szanse na unijne wsparcie. Pierwsze informacje o terminach naborów wniosków są już dostępne na portalu Funduszy Europejskich. 48

Ziobro kontra Polański. Czy reżyser trafi za kratki Zbigniew Ziobro chce postawienia Romana Polańskiego przed amerykańskim sądem. Oskarżony o gwałt na nieletniej reżyser wciąż jest bezpieczny we Francji, ale po tamtejszych wyborach prezydenckich może się znaleźć w prawdziwych kłopotach. 50

Twórca Nike: 7 SPOSOBÓW NA SUKCES W BIZNESIE Założona przez 20-letniego młodzieńca ikona sportu powstała kilkadziesiąt lat temu. Dziś jest potęgą wartą ponad 83 mld dolarów. Jak to się stało, opowiada współzałożyciel Phil Knight. 56 Autor: Grzegorz Sadowski

Kto zazdrości naszym kierowcom Codziennie ponad pół miliona polskich kierowców rozwozi towar po całej UE. To wielki polski sukces. Dlatego niektóre kraje robią, co mogą, by nas powstrzymać. 60 Autor: Karol Wasilewski

Firmy bardziej odpowiedzialne Nowe przepisy unijne oraz konsumenci być może wymuszą na polskich firmach właściwsze podejście do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu. 62

Hossa Bessa Słodka obniżka Szwajcarzy z Nestlé dokonali przełomowego odkrycia. Wiedzą, jak o 40 proc. zmniejszyć zawartość cukru w czekoladzie tak, żeby nie straciła na smaku. Naukowcy zmienili strukturę cukru, dzięki czemu ten szybciej się... 64 Autor: Szymon Krawiec

Strefy dużych możliwości Czy specjalne strefy ekonomiczne to sposób na szybki rozwój firmy, czy tylko na obniżenie kosztów? Tak naprawdę to coś o wiele więcej, bo szansa na rozwój słabszych regionów i spadek bezrobocia. 66

Inkubator dla inwestycji Jednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju jest budowanie wzrostu gospodarczego m.in. w oparciu o inwestycje. Chcemy, by ich udział w polskim PKB systematycznie wzrastał. W tym celu resort przygotowuje koncepcję nowej polityki inwestycyjnej. 68

Najlepsi na kontynencie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ponownie najlepszą strefą w Europie! 69

Magnes dla firm SSE są niewątpliwie jednym z najefektywniejszych instrumentów wsparcia rozwoju regionalnego – mówi Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. 70

Nowi sojusznicy Polski Nasz rząd podjął kampanię dyplomatyczną na wielu frontach. Polsce daleko od izolacji, w jaką chciałaby wepchnąć obecną ekipę opozycja. 75 Autor: Jakub Mielnik

Protestanci zdobywają Brazylię W tym największym katolickim kraju protestanci stanowią już niemal 30 proc. wszystkich wiernych, a ostatnio budują coraz mocniejszą pozycję w polityce. 78 Autor: Anna Gwozdowska

DarkNet – mroczny internet Ekran, przez który zaglądacie do internetu, kryje również ciemną stronę. Nawet jeśli będziecie jej unikać, może to was nie uchronić przed niebezpieczeństwem. 80

Know How Głośny rozrabiaka JBL CHARGE 3 TO TAKI MAŁY ŁOBUZ, który raz, że potrafi rozkręcić nie mal każdą imprezę, a dwa, że w razie czego pomoże nam choćby wtedy, gdy rozładuje się nam bateria w telefonie. Trik jest bardzo prosty. W... 82 Autor: Grzegorz Sadowski

Odkryj tajemnice wody w Hydropolis Futurystyczne, multimedialne i interaktywne – Hydropolis to centrum wiedzy o wodzie, które powstało we Wrocławiu w pochodzącym z 1893 r. budynku miejskich wodociągów. 83

Małpi parlament. Co o polityce mówi obserwowanie małp Wyluzowane i pokojowo nastawione bonobo to hipisi wśród małp. Szympansy to drętwe sztywniaki. A wszystkie gatunki prowadzą swoje własne gry o władzę w stadzie. 84

Ostatnia rodzina rewolucji Fidel Castro miał z czterema kobietami przynajmniej 11 dzieci. Część z nich jednak wyrzekła się go, podobnie jak rodzona siostra i najstarszy brat. Życie rodzinne nie udało się dyktatorowi tak samo, jak próba przekształcenia Kuby w komunistyczny raj na Ziemi. 90 Autor: Jakub Mielnik

Talent show: raj (nie) spełnionych marzeń Talent show to prosty sposób na odsianie potencjalnych gwiazd od całej reszty. Niestety, nawet zwycięzcy programu nie mogą być pewni sławy, a już na pewno nie... kariery. 94

Polki podbijają Bollywood Indie coraz chętniej otwierają się na aktorki z Polski. Jeszcze dziesięć lat temu ich obecność na planie była zjawiskiem egzotycznym, dziś jest normą. 98 Autor: Dawid Muszyński

Elżbieta II bez cenzury „Korona” to miłosne intrygi i polityczne afery w pałacu Buckingham i przy Downing Street. Serial wciągnie was bez reszty, a potem powali rozmachem. To jedna z najdroższych produkcji w historii telewizji. 102 Autor: Dawid Muszyński

Churchill to ja! Najbardziej brytyjski z brytyjskich premierów grany przez Amerykanina? Czemu nie, jeśli to John Lithgow! 103 Autor: Dawid Muszyński

Weronika Rosati: To się państwu spodoba LUBIĘ PODRÓŻOWAĆ. WŁAŚCIWIE KAŻDY WYJAZD, LOT TO CZAS NA NADROBIENIE ZALEGŁOŚCI MUZYCZNYCH CZY KSIĄŻKOWYCH, które niekiedy są również podróżami w bardzo odległe czasy. Ktoś mógłby powiedzieć, że jestem monotematyczna, bo... 104

Wydarzenie tygodnia MUZYKA Niezatapialna Kate Seria chyba najważniejszych koncertów XXI w. dopiero po dwóch latach doczekała się wydania płytowego. Jak głosi plotka, znana perfekcjonistka Kate Bush nie była zadowolona z rejestracji. Zmierzenie się na scenie... 106

Chłodnym okiem Triumf niepamięci Autorka nazistowskich filmów propagandowych Leni Riefenstahl obchodzi 100. urodziny. To dobry moment na pytania o uwikłanie reżyserki „Triumfu woli” i „Olimpiady” w politykę. Jubilatka wciąż próbuje przekonywać,... 112