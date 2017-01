Bezpieczna i aktywna jesień życia

Z okazji świąt babci i dziadka trzy czwarte Polek i Polaków w wieku powyżej 50 lat może się spodziewać życzeń od wnuków – wynika z badania „SHARE: 50+ w Europie” przeprowadzonego w 25 krajach. Polscy dziadkowie, którzy opiekują się wnukami, spędzają z nimi ponad trzy godziny tygodniowo więcej niż dziadkowie i babcie w innych krajach Europy. Są też dobre wiadomości dla dziadków i babć. Okazuje się, że opiekowanie się wnukami pozytywnie przekłada się na ich stan zdrowia i samopoczucie. Dlaczego? Jak tłumaczą autorzy badania, zajmowanie się wnukami dostarcza emocjonalnej satysfakcji i daje poczucie przydatności.

Zmienić postrzeganie

Sama opieka nad wnukami to jednak za mało, aby zapewnić osobom starszym zdrowie i zadowolenie z życia. Między innymi dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło kampanię informacyjną „Bezpieczny i aktywny senior”, której celem jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat bezpieczeństwa i aktywności osób starszych. – Takie programy nie są skierowane tylko do osób starszych. Mają też zmieniać postrzeganie seniorów. Chodzi o uwrażliwienie społeczeństwa, ale też wskazanie, że wiele z tego, co my myślimy na temat osób starszych, to stereotypy – zauważa prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Kampania ma również wzmocnić tradycyjny, oparty na wartościach rodzinnych obraz osób starszych w społeczeństwie. Pomogą w tym materiały edukacyjne i promocyjne wysokiej wartości merytorycznej.

Pierwszym obszarem kampanii jest bezpieczeństwo osób starszych. To seniorzy często padają ofiarą przestępstw, takich jak oszustwa, nieuczciwe praktyki firm, przemoc fizyczna, a także nadużycia w niektórych placówkach całodobowego pobytu i dyskryminacja ze względu na wiek. Podniesienie świadomości społecznej jest niezbędne, bo najlepsze regulacje prawne nie będą wystarczające, jeśli przestępstwa wobec seniorów nie będą społecznie stygmatyzowane. Drugim obszarem kampanii jest aktywność: zawodowa, sportowa, edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna. Jak wynika z raportu GUS „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej”, tylko 25 proc. osób w wieku 60+ bierze udział w zajęciach sportowych lub uprawia jakąś formę rekreacji ruchowej. Do tego dochodzi mniej niż u osób młodszych kontaktów społecznych. Organizatorzy kampanii chcą podnieść świadomość społeczną na temat uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności i kształtować pozytywny wizerunek starości. Chodzi też o promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się po to, by jak najdłużej korzystać z życia, zachowując samodzielność.

Senior+

Akcja informacyjna „Bezpieczny i aktywny senior” prowadzona jest równolegle do programu „Senior+”. Jednym z jego celów jest stworzenie warunków do wydłużenia aktywności osób starszych i samodzielnego życia. Służy temu rozwój sieci dziennych domów „Senior+” i klubów „Senior+”. Z kolei Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych zakłada działania w celu podniesienia jakości życia seniorów i umożliwienia im aktywności społecznej. Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 20-200 tys. zł w ramach czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrzi międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne. g