Ustalenia „Wprost”. Wiemy, kto może zastąpić Jana Szyszkę w resorcie środowiska

O powstaniach ważnych i dyskusyjnych Politycy, uspokoicie się czy musi dojść do tragedii? Te słowa napisałem w tekście na stronie Wprost.pl 11 grudnia 2015 r. Potem powtarzałem je jeszcze na łamach. Zaskoczyła mnie minuta ciszy, jaką w ubiegłym tygodniu Sejm uczcił... 3 Autor: Jacek Pochłopień

Niedyskrecje parlamentarne W BRUKSELI POLITYCY PIS ROZPOWIADAJĄ PLOTKĘ, że Jarosław Kaczyński obiecał Beacie Szydło stanowisko komisarza UE po następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli za dwa lata. Wybory do PE odbywają się w czerwcu, ale – jak... 6 Autor: Eliza Olczyk

Eliza Olczyk Autor: Joanna Miziołek

Obraz tygodnia 21% Polaków nie wie, jakie jest główne źródło finansowania programu „Rodzina 500 plus”, a jedynie 38% badanych ma świadomość, że tym źródłem są płacone przez nich podatki – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu... 8

Info radar Kasowy Vincent Takiego sukcesu nie spodziewali się chyba nawet sami producenci. Po dwóch miesiącach wyświetlania w światowych kinach niezwykły animowany obraz „Twój Vincent”, którego każda klatka została ręcznie namalowana, zarobił... 11

Czas na akcjonariat pracowniczy RAFAŁ GÓRSKI PAMIĘTACIE PAŃSTWO „SLAJDY MORAWIECKIEGO” Z LUTEGO 2016 R., na których wicepremier zaprezentował wstępne założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? Jeden ze slajdów był poświęcony akcjonariatowi pracowniczemu.... 12

Kwestia porozumienia MINĘŁO KILKA DNI OD CZASU ZAWIĄZANIA POROZUMIENIA dla porozumienia w sprawie porozumienia opozycji i założona przez nich (nie pierwszy raz) koalicja… nie rozpadła się jeszcze. To już wielki sukces! Wspólną opozycję mają scalać... 15 Autor: Magdalena Środa

Takie nasze szczęście PBEZUSTANNIE NALEŻY ZABIEGAĆ O TO, CO NAM MOŻE PRZYSPORZYĆ SZCZĘŚCIA; kto bowiem posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć”. Zaczynam felieton fragmentem... 15

Zakaz zawracania W 1993 r. „Wprost” wystartował z rankingiem szkół wyższych, patrzył na ręce postkomunistom i wzywał do pojednania polsko-żydowskiego. 16

Jaka Polska, jaka polskość „Wprost” rozmawiał z wybitnymi polskimi intelektualistami na fundamentalne tematy. Po latach te wypowiedzi nie straciły aktualności, bo mądrzy ludzie mądrze mówili. 17

Samobójstwo i polityka To Albert Camus jest autorem tezy, że samobójstwo to tak naprawdę jedyny poważny problem filozoficzny. „Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii” – pisał.... 18 Autor: Jan Maria Rokita

Kaczyński byłby lepszym premierem Rafał Trzaskowski legitymizuje wszystkie świństwa ratusza – mówi Patryk Jaki, ewentualny kandydat na prezydenta Warszawy. 25 Autor: Joanna Miziołek

Wszystkie wojny Macierewicza Minister obrony walczy o pozostanie w rządzie w swoim stylu. Otwierając kolejne fronty. 28 Autor: Anna Gielewska

Awansowy klincz WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Spór na linii MON – Pałac Prezydencki wszedł w fazę klinczu. W boksie oznacza to sytuację, w której żaden z zawodników nie może wykonać ruchu, blokują się. Chodzi o awanse generalskie i... 31

Wszystko zostanie po staremu Pod auspicjami Jarosława Gowina pojawiła się nowa formacja Porozumienie. Jej twórca chciał pokazać niezależność, ale nawet nazwa ugrupowania powstała podobno w konsultacji z prezesem PiS. 32 Autor: Eliza Olczyk

Obyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku Dwadzieścia osiem lat temu, 9 listopada 1989 r., upadł mur berliński. Niemcy pielęgnują martyrologię związaną z murem, upamiętniają jego ofiary, ale z rzadka przebija się przy okazji rocznic cały kontekst – dlaczego państwo... 35 Autor: Ewa Wanat

Żebyśmy przestali się wstydzić Dziewczynki bywają wypraszane z sali lekcyjnej, gdy nauczycielka mówi o penisie, a chłopcy, gdy mowa o miesiączce – modelka Anja Rubik tłumaczy, dlaczego wzięła się do edukacji seksualnej rodaków. 36 Autor: Paulina Socha-Jakubowska

Polacy uczą się seksu Dorośli Polacy dostrzegają swoje braki w edukacji seksualnej. Ale dzięki coraz szerszej ofercie sekswarsztatów udaje im się zastąpić poczucie winy i wstydu radosnym otwarciem na nowe doznania. 41 Autor: Paulina Socha-Jakubowska

Kraj znikających dzieci Co roku kilkadziesięcioro dzieci traci życie z rąk swoich opiekunów. Tych śmierci mogłoby być mniej. 44 Autor: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin

Ciekawość świata mam w DNA Gwiazdor, który nie lubi gwiazdorstwa. Człowiek mediów, który krytykuje media. Pomaga, bo musi. 49

Innowacje po polsku Dotychczasowe edycje prestiżowego konkursu Innovators Under 35 wyłaniały najlepiej rokujących polskich innowatorów. 51

Wielkie gubienie gramów Tutaj zabiorą jednego cukierka z paczki. Tam odetną parę listków z rolki papieru toaletowego. Firmy wzięły się do wielkiego odchudzania swoich produktów. Szkoda, że przy okazji odchudzają portfele swoich klientów. 52 Autor: Szymon Krawiec

Na twój etat przyjdzie komputer Przez najbliższe niespełna 10 lat komputery tak się rozwiną, że będą zdolne do zastąpienia w pracy ponad połowy Polaków. 56 Autor: Artur Grabek

Know How LG i seryjne oglądanie Jeśli kupicie najnowszy telewizor od LG 4K (model z 2017 r.), to dostaniecie od Netflixa trzy miesiące oglądania ich serwisu za darmo. Niby nie jest to kluczowy argument przy zakupie telewizora, ale warto go rozważyć... 59 Autor: Grzegorz Sadowski

Orły Wprost nagrodzone W Lublinie zostali uhonorowani laureaci nagrody Orły Wprost – przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe i uczelnie. 60

Hossa Bessa Dieselgate w sądzie 15 tys. właścicieli samochodów marki Volkswagen będzie się domagać odszkodowania od niemieckiego koncernu za sprzedaż aut z oprogramowaniem manipulującym odczyty emisji spalin. Klienci czują się oszukani. Zarzucają... 62

Rewolucja w opłacaniu rachunków MAM to pierwsza na świecie platforma do opłacania rachunków, która się do nich dorzuca – mówi Marcin Walaszczyk, jeden z twórców platformy. 63

Zatrzymać smog Wszyscy musimy zadbać o jakość powietrza – apeluje Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. 64

Berlusconi: reaktywacja Pogłoski o politycznej śmierci byłego premiera Włoch okazały się przesadzone. 81-letni skandalista nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 66 Autor: Jakub Mielnik

Zmysłowe przyjemności i kłopoty To, że dysponujemy pięcioma zmysłami, jest starożytnym złudzeniem. Im dokładniej nauka bada człowieka, tym więcej zmysłów odkrywa i tym większy ma kłopot z porządkowaniem wiedzy o nich. 70

W co się bawić? Głupkowate zabawki, reklamowe gadżety, sztampowe filmy wirują w jednym tyglu, w którym trwa proces produkcji mamony. Czyli wychowywania nowych konsumentów. 74

Dobro jest przereklamowane Nowy serial Netflixa „Punisher” przypomina, że antybohaterowie są bardziej wiarygodni niż chodzące ideały. I dlatego tak lubimy ich oglądać. 78 Autor: Kamil Śmiałkowski

Ciepłe kapcie romantyków Ciekawie ogląda się XIX-wieczne zabytki w Polsce XXI w., której mieszkańcy mówią, że są szalonymi romantykami, ale w głębi serca pragną być również biedermeierowskimi mieszczanami. 81

Komandos i poeta Adam Driver to dowód na to, że nawet aktor o nienachalnej urodzie może się stać symbolem seksu. Jak? Wystarczy zagrać w kultowym serialu „Dziewczyny”. 84 Autor: Will Richardson

Wydarzenie Bieg z Monaru Najlepszego” naprawdę dobrze się ogląda. Łukasz Palkowski, reżyser „Bogów”, ma swoją receptę na kino popularne. Znów zrobił trzymający w napięciu film biograficzny, w którym bohater wiele razy upada, by w końcu... 88

Film Bunt i krzyk „NASZA SZTUKA TO REAKCJA NA TONĄCY ŚWIAT I ZAPOWIEDŹ NOWEJ ERY” – czyta z offu Kate Winslet. „Manifesto” to koncert jej gry. W instalacji Juliana Rosefeldta artystka wcieliła się w 13 różnych postaci: od bezdomnego i... 89

Muzyka Pjusujący rytm zdania Kiedy rak zabrał Karolowi „Pjusowi” Nowakowskiemu słuch, nikt nie spodziewał się, że muzyk dzięki dwóm wszczepionym do pnia mózgu implantom kiedykolwiek powróci do aktywnego tworzenia i wykonywania muzyki. Co... 90

Książka Odkrywanie Lema Twórczość Lema wraca. Kilka lat temu można było odnieść wrażenie, że fala młodej polskiej fantastyki naukowej przesłoniła dorobek wielkiego mistrza, ale widać, że klasyka się nie daje. Proza Lema znów jest... 92

Kalejdoskop #JaNie Gdy Ibsen pisał „Dom lalki”, rola kobiety ograniczała się do tego, by ładnie wyglądać i pachnieć. Jego dramat był wyrazem protestu przeciwko uprzedmiotowieniu kobiet. Nie jestem fanem obligatoryjnego uwspółcześniania każdego... 93

Marzena Rogalska: To się państwu spodoba ŻYJĘ NA DWA DOMY – W KRAKOWIE I W WARSZAWIE – W KAŻDYM JEST BARDZO DUŻO KSIĄŻEK. Najczęściej czytam kilka tytułów naraz, w zależności od nastroju. Potrafię czytać w każdych okolicznościach i bardzo sobie to cenię w naszym... 94

Łatwopalny MICHAŁ WITKOWSKI Wielu z nas z mieszaniną ekscytacji i lęku ogląda w hotelach schematy drogi ewakuacyjnej w razie pożaru, zielone strzałki, czerwone gaśnice... Nowemu gościowi wszystko przypomina, że oto sam pcha się w miejsce, w którym... 96

Rosyjskie „szutki” w Azji, „Vitze” w Bundestagu… Oto jeden z ostatnich rosyjskich dowcipów opowiedziany mi – po rosyjsku – przez byłego obywatela Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, obecnie parlamentarzystę Tadżykistanu – niepodległego łabędzia, który wykluł się z... 98 Autor: Ryszard Czarnecki

Szanowni Państwo! Polska gospodarka przeżywa dobry czas. Cieszą podstawowe dane ekonomiczne. Spodziewany w 2017 r. wzrost gospodarczy na poziomie 4 proc. PKB sytuuje nas w gronie europejskich liderów. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, deficyt fiskalny poniżej 3... 103

Szanowni Państwo! Kongres 590 to wydarzenie, za sprawą którego podrzeszowska Jasionka na dwa dni staje się gospodarczą stolicą Europy. To tu bowiem organizatorzy stworzyli platformę styku wielkich firm ze start-upami, biznesu z polityką, tradycji z... 104

Szanowni Państwo! Słowo „uwolnić” z hasła Kongresu 590 udowadnia, że Polskę stać na coś, czego jeszcze w pełni nie pokazała. Uwolnienie w Polakach genu przedsiębiorczości, które nastąpiło z dnia na dzień od razu po transformacji, poprzedzają... 105

Szanowni Państwo! Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać, że koniecznymi warunkami dalszego skoku cywilizacyjnego Polski i konsekwentnego podnoszenia poziomu życia Polaków są rozwój nauki i badań oraz intensyfikacja współpracy nauki z gospodarką. Nie... 106

Szanowni Państwo! Ubiegłoroczna, pierwsza edycja Kongresu potwierdziła szerokie zainteresowanie tematyką gospodarczą. Tysiące uczestników, wiele paneli dyskusyjnych to najlepszy dowód na zainteresowanie rozwojem polskiej gospodarki. Po raz pierwszy od... 107

Szanowni Państwo! Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów specjalistów w zakresie biznesu, ale również nauki, polityki oraz legislacji na forum Kongresu 590 to bardzo cenna inicjatywa, która może mieć swój niebagatelny wpływ na wytyczanie ścieżek... 108

Szanowni Państwo! Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem fakt, że jednym z głównych tematów wydawnictwa towarzyszącego Kongresowi 590 będą kwestie przyszłości transportu i rozwoju infrastruktury. Ministerstwo Energii jest inicjatorem wielu dyskusji i prac... 109

Uwalnianie przedsiębiorców Rok temu na Kongresie 590 w podrzeszowskiej Jasionce premier Mateusz Morawiecki ogłosił Konstytucję dla biznesu. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli powiedzieć Morawieckiemu: sprawdzam. 110 Autor: Szymon Krawiec

Na dużą skalę PWPW to dziś jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży security printing w Europie. O tym, jakie wyzwania stoją przed spółką, mówi dr Jakub Skiba, prezes zarządu PWPW SA. 114 Autor: Magdalena Gryn

Klienci to cenią Klienci indywidualni oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw kupili w Tauronie już ponad 5 mln różnych produktów. 116

SPECJALIŚCI OD LNG W PGNiG powstało Centrum Kompetencji Technicznych LNG. Zespół specjalistów z centrum zajmuje się odbiorami rozliczeniowymi przypływających do Polski ładunków LNG. Pracują oni także nad rozwojem technologii związanych z tzw. małym LNG. 118

Niech moc będzie z nami Rynek mocy ma dać impuls inwestycyjny polskim elektrowniom i sprawić, że będą bardziej ekologiczne. Pytanie tylko, ile to będzie kosztowało zwykłego Kowalskiego. 120 Autor: Grzegorz Sadowski

Auto na prąd dla każdego Idea wymiany samochodów z napędem konwencjonalnym na auta elektryczne ma w Polsce coraz więcej zwolenników. Hamuje ją brak infrastruktury ładowania oraz realnie dostępnych samochodów. 124

Innowacyjny projekt ANWILU doceniony przez Unię Europejską ANWIL otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na opracowanie receptury zwiększającej odporność polichlorku winylu na działanie ognia. 125

PASAŻEROWIE, SAMOLOTY, TOWARY Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) to jeden z kluczowych graczy na rynku usług lotniczych w Polsce. Dzięki czołowej pozycji w branży PPL aktywnie wpływa na kształtowanie i rozwój transportu lotniczego w naszym kraju.... 126

Jak uwolnić potencjał Polaków Polska stoi dziś u progu czwartej rewolucji przemysłowej. Czy to możliwe, że znak „Made in Poland” zobaczymy wkrótce na najbardziej innowacyjnych produktach? 128

Start-upy – w tym szaleństwie jest metoda Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Polskę opanował szał na start-upy. Słowo to odmieniane jest przez wszystkie przypadki tak często, że powoli zaczynamy tracić jego sens. Warto przypomnieć, że nie każda... 129

Przepis na udane targi To polscy przedsiębiorcy nadają kierunek naszym działaniom. Tym bardziej że Polska i Warszawa mają się czym pochwalić – mówi Tomasz Szypuła, prezes zarządu Ptak Warsaw Expo. 130

Punkty za pochodzenie Polacy coraz chętniej kupują polskie produkty. Z badań socjologicznych wynika, że w ostatnich latach nad Wisłą kwitnie patriotyzm konsumencki. 132 Autor: Marcin Dzierżanowski

PKP na rzecz Polski 4.0 Moda na kolej wraca na całym świecie. Grupa PKP realizuje zadania ważne z punktu widzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Bez nowoczesnego transportu kolejowego nie ma innowacyjnego państwa – podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. 138

Polski eksportrolnikiem stoi Produkty rolnicze to polski hit eksportowy. Tylko w 2016 r. wyeksportowaliśmy towary z branży warte ponad 24 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. A z roku na rok jest coraz lepiej. 140 Autor: Karol Wasilewski

Dyplomacja ekonomiczna w erze fintechu W gospodarce opartej na wiedzy dyplomacja biznesowa musi być innowacyjna. 144

Klastry, czyli sposób, na lepszy biznes Klastry łączą biznes, naukę i samorządy. Jednak rządzący trochę o nich zapomnieli. 146

Fotonika i polskie światłowody Fotonika staje się kluczową technologią zdobywania, przetwarzania i przesyłania informacji. 148