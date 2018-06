Wakacyjne hity roku 2018

Na urlop można pojechać tam, gdzie zawsze albo tam, gdzie wszyscy. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Z jednym zastrzeżeniem – nikt we wrześniu nie będzie chciał słuchać naszych wakacyjnych opowieści ani oglądać zdjęć. Ba! My sami pewnie wynudzimy się na takich kanikułach jak mopsy. Czyż nie lepiej wyprzedzać – choć o sezon – masową turystykę? Trzymać rękę na pulsie świata, sprawdzać nowe połączenia lotnicze i – co ważne – nie przepłacać. Innymi słowy zostać podróżniczym hipsterem! Podpowiadamy, gdzie warto spędzić wakacje 2018 – bo jest tam pięknie, ciekawie i zaskakująco. Oto lista 15 top destynacji 2018 r., przygotowana we współpracy z podróżnikami i dziennikarzami branży turystycznej.

Polska

1. Wrocław i okolice

NAJLEPSI W EUROPIE

JEST WART WIZYTY BARDZIEJ NIŻ BILBAO, AMSTERDAM, ATENY, A NAWET PARYŻ! Wrocław, bo o nim mowa, zdobył właśnie tytuł European Best Destination 2018, czyli najlepszej europejskiej destynacji roku. Wszystko dzięki 41 tys. zwiedzających, którzy dobrze się w nim bawili rok wcześniej i na neigo zagłosowali. Laury zasłużone, ale – jak wiadomo – nie należy na nich osiadać. I najlepiej ruszyć w podróż po całym Dolnym Śląsku. My polecamy stare uzdrowiska, choćby odkrywane na nowo Sokołowsko, które w XIX w. było pierwowzorem dla Davos.

www.wroclaw.pl

2. Goniądz

ROCK NA BAGNIE

NAJBARDZIEJ NIEZWYKŁY FESTIWAL ROCKOWY W POLSCE swoją atmosferą przypomina najlepsze tradycje Jarocina. Organizowany jest w niezwykłej scenerii Biebrzańskiego Parku Narodowego, tuż nad rzeką. W tym roku odbędzie się od 6 do 7 lipca. Dodatkową atrakcją są sprzedawane w czasie koncertów regionalne smakołyki, w tym kultowa babka ziemniaczana.

www.rocknabagnie.com.pl

3. Główny Szlak Beskidzki

NAJLEPSZE Z GÓR

MOŻE I NIE MAMY NAJWYŻSZYCH GÓR W EUROPIE, ALE Z PEWNOŚCIĄ SĄ ONE NAJŁADNIEJSZE. O czym najlepiej przekonać się na Głównym Szlaku Beskidzkim. To najdłuższy pieszy szlak w Polsce, liczy ponad 500 km i prowadzi przez sześć górskich pasm – Beskid Śląski, Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Niski i Bieszczady. I choćby dlatego warto go przejść – to takie the best of Beskidy. Jego przejście zajmuje około trzech tygodni.

www.glownybeskidzki.cba.pl

4. Przemyśl

PRZYGODA W TWIERDZY

KAWIARNIE JAK W WIEDNIU, ARCHITEKTURA JAK WE LWOWIE, no i pomnik Dobrego Wojaka Szwejka w samym środku miasta. Ale Przemyśl ma do zaoferowania znacznie więcej niż galicyjski klimat CK. Nic dziwnego, że został w tym roku wpisany na listę EDEN, czyli European Destination of Excellence (Modelowych Ośrodków Turystycznych Europy).

visit.przemysl.pl,

5. Sopot

WSPANIAŁE MORZE

POLSKIE MORZE JEST PIĘKNE, ALE KAPRYŚNE. Zwłaszcza latem, gdy nie sposób przewidzieć tu pogody! Jest jednak prosty sposób na urlop nad Bałtykiem – wystarczy połączyć uroki plażowania (na czas, gdy świeci słońce) z zaletami miasta (gdy robi się pochmurno). Innymi słowy pojechać do Sopotu, bo to tu znajdziemy i czysty piasek, i miejskie rozrywki z górnej półki (nocne życie, ale także atrakcje dla dzieci). Aby było jeszcze wspanialej, wybierzmy hotel ze SPA. W tej dziedzinie jesteśmy bowiem prawdziwą światową potęgą! My polecamy Mera Spa Sopot przy hotelu Marriott. Na terenie 1500 m2 znajduje się aż 35 gabinetów zabiegowych, w których korzysta się m.in. z luksusowych kosmetyków Mera Amber Cosmetics. Na ostatnim, czwartym piętrze jest odkryty basen. A wszystko z widokiem na Bałtyk.

www.mera-spa.com