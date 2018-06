Emocjonalna inteligencja domów

Bezbronne wobec najsilniejszych A jak poszedł król na wojnę, grały jemu surmy zbrojne, grały jemu surmy złote, na zwycięstwo, na ochotę... 8 Autor: Jacek Pochłopień

Niedyskrecje parlamentarne ZJEDNOCZONĄ PRAWICĘ OBIEGŁA OSTATNIO WIEŚĆ, że do przeszkolenia polskich ambasadorów z zakresu komunikacji kryzysowej i wystąpień medialnych została wybrana w drodze przetargu międzynarodowa agencja PR Burson -Marsteller w Polsce... 12 Autor: Eliza Olczyk

Eliza Olczyk Autor: Joanna Miziołek

Info Radar Dymisja współpracownika Macierewicza miała powodować mechanizm drenowania spółki [PWPW – red.] przez fundację”. Jak się dowiedzieliśmy, została też podjęta ta o przeprowadzeniu audytu działalności i wydatków Reduty. Obecnie... 16 Autor: Joanna Miziołek

Joanna Miziołek Autor: Artur Grabek

Sojusz antymigracyjny W BUDAPESZCIE PREMIERZY WĘGIER, POLSKI, CZECH I SŁOWACJI PODEJMOWALI KANCLERZA AUSTRII SEBASTIANA KURZA. Szef austriackiego rządu podziela ich migracyjne zastrzeżenia, starając się montować w Europie szeroki antymigracyjny front ze... 18 Autor: Jakub Mielnik

Cuda, mity, głupstwa Ponoć młodzi odchodzą od Kościoła – taki skandalizujący komunikat podały media. Mamy też coraz mniej powołań. Kościół pustoszeje, co jednak w ogóle nie przeszkadza mu w sprawowaniu władzy. Hierarchowie są polityczną potęgą, osobiście są nietykalni – papież ich nie dosięgnie,... 20 Autor: Magdalena Środa

Mundial Skrzetuskiego Co łączy Piotra Semkę i Marcina Mellera? Chociażby to, że na wyrywki znają komiks z 1975 r. „Od Walii do Brazylii”, ukazujący marsz Orłów Górskiego w stronę podium mistrzostw świata, i lubią się tym chwalić. To wielka rola piłki nożnej – łączy ludzi! Tamten mundial został mi w... 20 Autor: Jan Wróbel

Berlińskie gry Jeśli ktoś tylko interesuje się polityką niemiecką, musiał spotkać się z tezą o „europeizowaniu” przez Berlin własnych kłopotów wewnętrznych. Bodaj po raz pierwszy zjawisko to zostało szerzej dostrzeżone, gdy po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie (2011 r.) kanclerz... 32 Autor: Jan Maria Rokita

Pała ze sprawowania Obraźliwe słowa, wykrzykiwanie „Heil Hitler” czy polegiwanie na korytarzu hotelu sejmowego – to zachowania naszych deputowanych, które jeżeli się powtórzą, będą karane finansowo przez Sejm z paragrafu o niewłaściwym zachowaniu. 34 Autor: Eliza Olczyk

Patrio-porno Pamiętają Państwo wideoklip krążący kilka miesięcy temu po internecie z mazgającym się facetem upapranym marmoladą, palącym papierosa w sposób wskazujący na stan głębokiego przepicia i domagającym się od świata przeprosin za... 38 Autor: Ewa Wanat

Wakacyjne hity roku 2018 „Wprost” przedstawia 15 miejsc, które warto odwiedzić tego lata – w Polsce, Europie i na świecie. 40

142 mld zł zgromadziła cała setka najbogatszych Polaków W tym wydaniu rewolucja. Po raz pierwszy od 11 lat nazwisko Kulczyk nie pojawia się na pierwszym miejscu Listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Po śmierci Jana Kulczyka w połowie 2015 r. majątek odziedziczyły po nim dzieci: Sebastian... 48

Lista 100 Najbogatszych Polaków 1. Michał Sołowow 10,8 mld zł Na Liście 100 najbogatszych „Wprost” po raz pierwszy pojawił się w 1997 r. I to od razu na 10. miejscu. Przez lata raz był na podium, raz z niego schodził, ale zawsze utrzymywał się w pierwszej... 50

Nie wybieram się na emeryturę – Przekłamaniem jest mówienie o wymianie dziennikarzy w Polsacie, o jakichś wielkich zwolnieniach. Nic takiego nie miało miejsca. Wszyscy mówią, że awans Doroty Gawryluk wynika z jej sympatii do PiS. Tyle że kiedy Dorota zaczynała pracę w Polsacie, to nie było jeszcze ani PiS,... 52 Autor: Szymon Krawiec

Szymon Krawiec Autor: Grzegorz Sadowski

Masz miliony, masz bank szyty na miarę Najbogatsi klienci banków mogą inwestować w niedostępne dla innych instrumenty finansowe. Warunek: trzeba mieć na koncie minimum 3 mln zł. 94

Czym jeżdżą milionerzy ZWYKLE MAJĄ PO KILKA AUT – od małych sportowych po luksusowe, wielkie limuzyny. 96

Gdzie mieszkają krezusi PAŁACYK, W KTÓRYM GRAŁ MŁODY CHOPIN, albo włoska willa z własnym kawałkiem jeziora. Oto jak mieszkają najzamożniejsi Polacy. 98

Najbogatsi kupują apartamenty premium Posiadanie luksusowej nieruchomości to symbol prestiżu. Apartament klasy premium zawsze jest wizytówką wyjątkowego stylu życia właściciela. I staje się dobrą inwestycją. 100

Taki mamy klimat Producenci prześcigają się we wzorach i nowoczesnych rozwiązaniach. By wiedzieć, co wybieramy, trzeba niezwykle starannie przeczytać informacje o towarze. 102

Okna z potencjałem Dobre okno dachowe to nie tylko źródło światła, ale także oszczędność energii i gwarancja bezpieczeństwa. 104

Emocjonalna inteligencja domów Czy dom może chronić przed stresem? Tak, pod warunkiem że jest inteligentny. 106

Fachowcy od szpitali Im trudniejsza technicznie budowa, tym większe zainteresowanie po naszej stronie – mówi Bartosz Golis, wiceprezes PKOB Wegner, jednego z liderów branży budowlanej. 107

USA potrzebują stałej bazy w Polsce Polska jest najlepszą lokalizacją dla amerykańskiej stałej bazy wojskowej. Macie wszystko, co potrzebne do wytrzymania pierwszego uderzenia – mówi prof. John R. Deni z Akademii Wojennej Armii Stanów Zjednoczonych. 108 Rozmawiała: Anna Gwozdowska

Wśród najlepszych Ptak Warsaw Expo dołączył do Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI. Co to oznacza dla największego w Polsce ośrodka targowego, mówi jego prezes Tomasz Szypuła. 113

Sprawdzony partner w handlu Przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki w handlu powinni się zainteresować franczyzą. Żabka to pewny model biznesowy. 114

Innowacyjne leki od polskich producentów Polskie firmy farmaceutyczne są motorem innowacyjnej gospodarki. Wśród nich jest Grupa Adamed, która pracuje nad nowymi i w pełni innowacyjnymi polskimi lekami. 116

Absurd skargi nadzwyczajnej Wraz z początkiem kwietnia do grona nadzwyczajnych środków zaskarżenia dołączyła szumnie zapowiadana skarga nadzwyczajna. 117

Jubileusz 99rent 99rent ma kolejne powody do świętowania – minęło 10 lat od chwili wejścia firmy na rynek. 118 Autor: Jan Matura

Wrocław, czyli 3 razy naj Coraz więcej osób decyduje się na zamieszkanie we Wrocławiu. Miasto jest atrakcyjne nie tylko do studiowania i prowadzenia biznesu, ale po prostu do życia. 120

TOP 5: Twarze nowego Wrocławia 1. Narodowe Forum Muzyki Najnowocześniejsze sale koncertowe w Polsce w pięknym, designerskim budynku zaprojektowanym przez Stefana Kuryłowicza królują od czterech lat nad pl. Wolności. Największa sala może pomieścić nawet 1,8 tys osób!... 123

Luksus w cenie Pozytywne trendy na całym rynku hotelowym w Polsce przekładają się na rosnący popyt w segmencie luksusowym. 124 Autor: Magdalena Gryn

Twoje miejsce spotkań w Uniejowie Relaks, wyjątkowy browar, niepowtarzalna kuchnia. Zapraszamy do Hotelu Uniejów i Browaru Wiatr. 128

Piwo, jak to łatwo powiedzieć Jesteśmy świadkami rewolucji w świecie piwa. Produkty lokalne wypierają globalne marki, a na rynku pojawiają się style piwa, o których nie mieliśmy pojęcia. 130

Wszystkie smaki Konstancina Konstancin to symbol dobrego smaku, a marka Konstancin żyje i zdobywa popularność, bo hołduje właśnie poczuciu dobrego smaku. 133

Kto napędza polską gospodarkę Budownictwo i sektor komunalny wiele łączy. Nieprzypadkowo targi obu tych branż odbędą się w jednym miejscu i czasie – we wrześniu w Ptak Warsaw Expo. 134

Strategia żelaznej kurtyny Fundusz Accolade umożliwił przedstawicielom klasy średniej z różnych krajów europejskich inwestycje w parki przemysłowe – mówi Milan Kratina, CEO. 136

Blockchain na platformie BIK – trwały nośnik informacji Rozwiązanie BIK to pierwszy krok do wprowadzenia masowego wykorzystania technologii rozproszonej księgi głównej (DLT) w zakresie zarządzania dokumentami. 138

Pewne jak w banku Cztery polskie banki i wiele globalnych banków korzysta z innowacyjnej koncepcji Hitachi – mówi Tadeusz Woszczyński, country manager Hitachi Europe Ltd. 139 Rozmawiał: Jan Matura

Gospodarka oparta na biotechnologii Plany są takie, aby Polska stała się biotechnologicznym centrum Europy. Na początku Europy Środkowej. Rząd uruchamia kolejny program wspierający ten sektor innowacyjnej gospodarki. 141

Inwestycja w przyszłość Polpharma jest największą polską firmą farmaceutyczną, która od 2010 r. inwestuje w biotechnologię. 142

Teraz każdy chce być gwiazdą Bawi mnie, gdy z uwagi na wiek traktują mnie jak mędrca – mówi nam Dustin Hoffman i przekonuje, że wciąż się uczy. 144 Autor: Dawid Muszyński

Jak zarobić na kulturze Biedny skryba marznący na poddaszu to pieśń przeszłości. Dziś artyści się dorabiają. Najlepiej pomysłem na miarę „Gwiezdnych wojen” i „Harry’ego Pottera”. 148

Kalejdoskop Wystawa Sztuka na wysokim poziomie „Fangor: Poza płaszczyzną wizualną”, Cosmopolitan, Warszawa, do 1.07, w sobotę i niedzielę w godz. 14-19. Wstęp bezpłatny Wojciech Fangor to w sztuce polskiej prawdziwy fenomen. W kraju, gdzie... 151

Mocne wsparcie polskiej kultury i nauki Sztuka, nauka i wspieranie uzdolnionych ludzi to trzy pasje Jerzego Staraka. Realizuje je przez Fundację Rodziny Staraków oraz Naukową Fundację Polpharmy. 154

Nieznośna lekkość metalu Balansujemy między sztuką a produktem, a to, co powstaje, czasem nabiera cech minimalistycznych, które niektórzy mogą odbierać jako radykalne – mówi architekt Oskar Zięta. 156

Najlepsi przyjaciele kobiet Diamenty są od zawsze lokatą kapitału – mówią eksperci firmy jubilerskiej Syncret Patrycja i Michał Cygankowie. 157

Dyskurs bezglutenowy MICHAŁ WITKOWSKI Pewna moja koleżanka ma synka w wieku lat siedmiu i postanowiła urządzić mu piękne urodziny. Aby wszystko było elegancko, wydrukowała specjalne zaproszenia na ów kinderbal. Kartoniki te, uroczyście zapraszające na ową... 158

Nowa gastronomia Dom Wódki to projekt, który rozszerza formułę restauracji – mówi Piotr Popiński, prezes Good Food Concept. 159 Rozmawiał: Jan Matura

Życie dla innych Nasze życie jest pomaganiem. Inspirują mnie ci, którzy potrafią znaleźć moc do działania w tym, coz pozoru bezsilne. 160

Polska w „Osi”? Czy Polska będzie w „Achse der Willigen”? „Eine gute frage”, czyli po prostu „dobre pytanie”. Owa „Achse” to „oś chętnych”. Chodzi o współpracę państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze „bezpieczeństwa,... 162 Autor: Ryszard Czarnecki

Niebezpieczne półprawdy W każdej dziedzinie życia prawda miesza się z półprawdą lub fałszem. Także w medycynie nie brakuje nieścisłości, nieprecyzyjności czy nieprawdy. 167

Uroda, lustro i lekarz Nie ma wieku metrykalnego, jest biologiczny. Czasem nawet 20-latka potrzebuje zabiegów – mówi dr n. med. Kamila Padlewska. 168

Zrób swojej skórze wakacje LaTO to czas, kiedy ze względu na intensywne słońce odradza się wykonywanie wielu zabiegów. Jednak są takie, które można wykonywać przez cały rok. Nawilżą, zregenerują, odżywią i dodadzą skórze energii – mówi Elżbieta Lipska, właścicielka TLC-Clinic Kliniki Laseroterapii. 170

Cera jak u księżniczki Jak odmłodzić, odświeżyć i rozświetlić twarz za pomocą preparatów zawierających kwas hialuronowy, mówi dr Beata Pander, właścicielka dr Pander Clinic. 172

Promienie, które leczą Odmładzanie, usuwanie przebarwień i tatuaży, usuwanie zbędnego owłosienia. O zastosowaniu laserów w medycynie estetycznej mówi dr Marcin Ambroziak, dermatolog z kliniki Ambroziak. 174

Światło, które upiększa Efekty laseroterapii mogą być naprAWdę spektakularne – mówi dr Marek Wasiluk, założyciel kliniki Triclinium 176

Trzeba mówić o bezpieczeństwie Na moim profilu instagramowym zadałam pytanie, czy kosmetolog jest lekarzem. Aż jedna czwarta osób biorących udział w ankiecie odpowiedziała, że tak! – mówi dr n. med. Joanna Kuschill-Dziurda z Instytutu Medycyny Estetycznej Medestetis. 178

Pożegnanie z kilogramami Dr Barbara Jerschina odchudza polaków. Z jej autorskiego programu „pożegnanie z nadwagą” w grupie Lux Med skorzystały już setki pacjentów. 180 Rozmawiała: Dorota Bardzińska

Innowacyjna technika plastyki miejsc intymnych O nowatorskiej metodzie redukcji warg sromowych, minimalizującej ryzyko powikłań, mówi Dr Dawid Serafin z Serafin Clinic. 182

Pieniądze i medycyna Problemem okulistyki od kilku lat jest jej finansowanie – mówi prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. 186

Podstępny złodziej wzroku Wczesne wykrycie jaskry i wdrożenie właściwego leczenia stwarzają szansę na zatrzymanie postępu choroby – mówi dr n. med. Barbara Polaczek -Krupa, specjalista chorób oczu z Centrum Okulistycznego Jaskra. 187