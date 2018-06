Kto napędza polską gospodarkę

Sektor budowlany pozostaje kołem zamachowym gospodarki. Opublikowane niedawno dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że nasz PKB rośnie rocznie w tempie 4,6 proc. To jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Największy udział ma w tym sukcesie sektor budowlany – to aż 11,5 proc. PKB, a doskonałe warunki pogodowe w pierwszym półroczu 2018 r. mogą wpłynąć na jeszcze szybszy wzrost w bieżącym roku.

Duży wpływ na rozwój sektora mają samorządy. Według szacunków w ubiegłym roku odpowiadały one za inwestycje warte ponad 50 mld zł, co było kwotą niemal dwukrotnie wyższą w stosunku do tego, co mogliśmy obserwować w roku 2016. Obserwatorzy wiążą to z kończącymi się programami dofinansowania z Unii, a także z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Nierozłączny związek sektora budowlanego z inwestycjami komunalnymi widać też w dynamice zatrudnienia. Specjaliści są poszukiwani zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny, który coraz częściej, chcąc być dobrze przygotowanym do planowanych inwestycji, oferuje pracownikom bardzo korzystne warunki pracy. Nie oznacza to jednak, że branża nie ma problemów i wyzwań. – Powinniśmy jak najczęściej spotykać się, by podpowiadać rozwiązania, mówić o tym, co można zrobić dla sektora – tłumaczy dyrektor UNIBEP SA Dariusz Skowroński. O konieczności prezentowania wspólnego stanowiska, które można rekomendować rządzącym, mówią też inni. – Tworzenie grup interesu, takich dobrze rozumianych grup wsparcia, sprzyja temu, by razem efektywniej docierać do adresatów publicznych, by przekonywać do racji, które są po naszej stronie – stwierdza Jan Styliński, prezes zarządu w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. – Możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu, próba rozwiązywania problemów razem oraz nawiązanie relacji biznesowych są wciąż istotne – mówi Paweł Grad, wiceprezes zarządu w Grupie MGGP SA.