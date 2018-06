Kalejdoskop

Wystawa

Sztuka na wysokim poziomie

„Fangor: Poza płaszczyzną wizualną”,

Cosmopolitan, Warszawa, do 1.07, w sobotę i niedzielę w godz. 14-19. Wstęp bezpłatny Wojciech Fangor to w sztuce polskiej prawdziwy fenomen. W kraju, gdzie abstrakcję wciąż traktuje się z podejrzliwością, jego obrazy osiągają na aukcjach zawrotne ceny (w zeszłym roku ceny czterech z nich przekroczyły 1 mln zł). Zresztą jego sława już dawno przekroczyła granice Polski, a po śmierci artysty w 2015 r. tylko się wzmogła: pracę Fangora „NJ 15” sprzedano w Londynie za 2,1 mln zł, a w kwietniu ukazała się pierwsza międzynarodowa publikacja poświęcona artyście „Fangor. Color and Space”. Wystawa na ostatnim piętrze warszawskiego wieżowca to rzadka okazja nie tylko do zmasowanego kontaktu ze sztuką artysty, ale także do zobaczenia jej w przestrzeni publicznej (choć w tym drugim przypadku to okazja niejedyna – nazwy stacji jego autorstwa zdobią II linię metra). Pochodzące głównie z lat 60. i 70. kompozycje z okręgów, fal oraz całej palety kształtów wyjątkowo dobrze wpisują się w panoramę centrum stolicy – i obrazy, i widok igrają z naszym okiem, bawiąc się perspektywą. MP

Pochwała codzienności

TO MALARSTWO, KTÓRE STAŁO SIĘ KLASYCZNE, ALE SIĘ NIE ZESTARZAŁO. Może dlatego, że Pągowska nie sili się na „wielkość”, zamiast tego sławiąc drobne, z pozoru nieważne chwile i miejsca. Myszon, psy i koty – zwierzęta są wiernymi towarzyszami jej małego świata. W tym świecie, czarno-białym, szarym, burym, czasami przewrotnie pojawi się soczysta zieleń albo różowe rajstopy. Artystka jest istnym „Białoszewskim malarstwa” – nie tylko zresztą w obranych tematach, ale także w formie – zamiast ciężkich olejów wybrała zwiewny, jakby tymczasowy akryl i temperę. Kuratorzy wystawy postarali się nie przeszkadzać tej sztuce i tło dla niej zminimalizowali do minimum. Obrazy uzupełnili o projekty ilustracji Pągowskiej do czasopisma „Ty i Ja” oraz o jej grafiki. MP

„Teresa Pągowska”, Galeria Opera (Teatr Wielki), Warszawa, do 30.06.