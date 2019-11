Patologie warte miliony

Opisane przez nas zjawisko to patologia pod każdym względem. Dlaczego postanowiliśmy się nią zająć? Bo zaczyna być narodową rozrywką, która kształtuje nowe pokolenie Polaków. Często za przyzwoleniem albo przynajmniej przy milczącej zgodzie rodziców. Bo – wbrew głupim ostrzeżeniom moralistów – to nie potwór Gender ani widmo Tęczowego Piątku zagraża współczesnej młodzieży, ale zalew chamstwa, agresji i wulgarnego hejtu ubranego w pozory rozrywkowego widowiska.

Na dodatek Fame MMA to świetny biznes wart miliony, co analizuje SZYMON KRAWIEC. O patologii wartej miliony, tyle że podpartej urzędniczym autorytetem, pisze JAN ŚPIEWAK (s. 30). Działacz miejski (od niedawna także publicysta „Wprost”) jako pierwszy zaczął ujawniać kulisy „dzikiej prywatyzacji” w Warszawie. I – jak na razie – jako pierwszy ponosi z tego tytułu konsekwencje. Ostatnio sąd skazał go na przeprosiny, za których opublikowanie będzie on musiał zapłacić olbrzymie pieniądze.

To jeden z największych skandali związanych z wymiarem sprawiedliwości w III RP. Jak w starożytności – karani są nie sprawcy, lecz posłańcy złej wiadomości. Wiele wskazuje na to, że ostatnio mamy do czynienia z kontrofensywą reprywatyzacyjnego lobby. Nie dajmy się bowiem oszukać – w tym szaleństwie jest metoda. Na braku ustawy reprywatyzacyjnej oraz bałaganie związanym z warszawskimi nieruchomościami ktoś porządnie zarabia. „Brzmi to paradoksalnie, ale chaos przestrzenny jest starannie zaplanowany i zaaranżowany przez tych, którzy czerpią z niego gigantyczne zyski” – przekonuje Śpiewak.

Chaos panuje też w szeregach opozycji w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. JOANNA MIZIOŁEK i ELIZA OLCZYK analizują, kto może stanąć w szranki z ANDRZEJEM DUDĄ (s. 24). Okazuje się, że wybór kandydata opozycji do Pałacu Prezydenckiego będzie wypadkową nie tylko politycznych szans poszczególnych pretendentów, lecz także frakcyjnych walk w Platformie Obywatelskiej oraz rozliczeń z szefostwem partii. Jedno jest pewne – w polityce czeka nas ciekawy okres, w którym nie będzie brakowało brutalnych walk i chwytów poniżej pasa. Kto wie, czy momentami nie równie żenujących jak Fame MMA.