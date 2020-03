Czas na rewolucję informatyczek

– Gdybyśmy podjęli zdecydowane działania na rzecz równości kobiet, to do 2025 r. światowy PKB mógłby się zwiększyć o 12 mld dolarów – uważa Georgette Mosbacher, ambasadorka USA w Polsce, podkreślając, że „sukces kobiet to sukces firm i społeczeństw”. Dane Komisji Europejskiej to potwierdzają – jeśli tylko kobiety byłyby reprezentowane w branży informatycznej tak samo licznie, jak mężczyźni, PKB Unii Europejskiej zwiększyłoby się o 9 mld euro rocznie. – I to jest wyzwanie dla nas: kadry zarządzającej, przedsiębiorców, kobiet, a przede wszystkim matek, żeby zachęcać dziewczęta do nauk ścisłych, żeby pokazywać im, jak wielkie możliwości kryją się w technologiach i IT – uważa Joanna Seklecka, prezes zarządu eService, która podkreśla, że różnorodność w zespołach tworzących rozwiązania technologiczne to klucz do sukcesu. – Przy pracach nad usability, czyli użytecznością rozwiązania, czy nad user experience (UX), czyli doświadczeniem klienta z produktem, doskonale sprawdzają się cechy uważane za kobiece, takie jak umiejętność spojrzenia na problem całościowo i jednocześnie wychwycenia detali – tłumaczy.

Jak parytety w branży IT wyglądają w Polsce? Z jednej strony aż 85 proc. pracowników to mężczyźni. Z drugiej jednak, panie z roku na rok zmniejszają dystans do panów. – Obecnie szacuje się, że w tzw. obszarze STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) tylko 30 proc. pracowników to kobiety. Tymczasem eksperci wskazują, że za 10 lat w 80 proc. miejsc pracy będą wymagane umiejętności matematyczne i znajomość nauk ścisłych – mówi Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.

Jej firma prowadzi autorskie warsztaty dla dziewczynek ze szkół podstawowych pod nazwą Girls4Tech. – Właśnie przygotowujemy kolejną edycję, we współpracy z eService. Staramy się „odczarować” nauki ścisłe, żeby kolejne pokolenia mogły korzystać z innowacji opracowywanych przez kobiety – tłumaczy.

Kobieca praktyczność

W roku akademickim 2007/2008 kobiety na uczelniach technicznych stanowiły 30,7 proc. ogólnej liczby studentów, natomiast w 2018/2019 odsetek ten wzrósł do 36 proc. Coraz popularniejsze stają się wydziały informatyczne. Na tych kierunkach studiuje obecnie ponad 12 tys. kobiet, czyli o 814 więcej niż w roku akademickim 2017/2018. To daje 14,6 proc. ogólnej liczby studentów kierunków IT. Dla porównania: jeszcze w roku 2014/15 było to 12 proc. Wzrost zainteresowania studiami informatycznymi przekłada się na świat technologii. – Coraz częściej technologia ma dziś twarz kobiety. Ja i moje koleżanki z Mastercard jesteśmy tego najlepszym potwierdzeniem – przekonuje Kamila Kaliszyk.

– Przy dzisiejszych niedoborach na rynku pracy, a także przy tempie zmian, które zachodzą dzięki nowym technologiom, kobiety są w firmach niezbędne. Po pierwsze dlatego, że potrzebujemy rąk do pracy. Po drugie, ze względu na to, że technologia zmienia świat tak szybko, że już przy jej wymyślaniu i opracowywaniu potrzebne jest zarówno kobiece, jak i męskie spojrzenie. Dzięki temu szybciej i skuteczniej możemy wprowadzać produkty, które mają szansę na rynkowy sukces – dodaje Joanna Seklecka. Nad wdrożeniami w jej firmie pracują zróżnicowane zespoły. – Dbamy o różnorodność nie tylko płci, lecz także pokoleniową, bo technologia wdarła się przebojem w każdą dziedzinę życia codziennego, więc musi być przydatna i zrozumiała dla każdego – mówi.

Przykładem może być najnowsze rozwiązanie wdrażane przez eService tzw. Mass Transit Transaction. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się udogodnienie dla każdego, kto korzysta z komunikacji miejskiej – chodzi po prostu o inteligentny system rozliczeniowy dla kasowników instalowanych w autobusach miejskich. Jedno z pierwszych takich rozwiązań startuje właśnie w Rzeszowie. Wystarczy przyłożyć kartę, telefon czy smartwatch – bilet się nie drukuje, za to system sam dobiera rodzaj biletu, tak by podróż była jak najtańsza dla pasażera (czyli analizuje np. długość przejazdu i dba o to, by pasażer płacił tylko za przejechany odcinek). – To jedno z najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w Europie w transporcie publicznym. Naprawdę ułatwia życie. A o to przecież w technologiach chodzi – mówi Joanna Seklecka.

Jej ulubionym, bardzo „kobiecym produktem”, nad którym obecnie pracuje jej firma, jest eParagon. – O tym, co kobiety potrafią nosić w torebkach, krążą dowcipy i cóż, to prawda, że często trudno tam coś znaleźć. A kiedy chcemy np. zwrócić jakiś produkt, niezbędny jest paragon – mówi Seklecka. – Zamiast szukać tego papierowego, wystarczy zajrzeć do serwisu bankowości elektronicznej w aplikacji na smartfonie czy w internecie. Dzięki naszemu rozwiązaniu, płacąc kartą, automatycznie generujemy eParagon, który zapisuje się na koncie bankowym razem z danymi o wykonanej płatności – dodaje.

Troska o bezpieczeństwo

Jedną z najlepszych ekspertek od spraw cyberbezpieczeństwa w Europie jest Polka – Izabela Albrycht. Na co dzień zarządza Instytutem Kościuszki w Krakowie. Ale jest też przewodniczącą komitetu organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa, członkinią Rady do Spraw Cyfryzacji oraz członkinią Global Future Council on Cybersecurity w ramach Światowego Forum Ekonomicznego. Wraz ze swoim zespołem przygotowała ostatnio niezwykle szczegółowy raport dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego dla Trójmorza. – Inicjatywa Trójmorza ma być wdrażana głównie w trzech segmentach: energetycznym, transportowym i cyfrowym. I jak się okazało, w tym ostatnim nie działo się nic. A to błąd, bo w świecie opartym na danych cyberbezpieczeństwo jest kluczowe. Dlatego bardzo silnie promujemy nasze zalecenia i rozwiązania dla całego regionu Europy – tłumaczy Albrycht.

A to m.in. cyfrowa autostrada, która miałaby powstać przy budowanej Via Carpatii czy międzyoceaniczny światłowód łączący Trójmorze z USA. Na bazie tych projektów tworzona byłaby sieć 5G, a dzięki niej, chociażby infrastruktura dla autonomicznych pojazdów. Plany Izabeli Albrycht przenoszą nas więc w zupełnie inny wymiar gospodarki przyszłości.

Zresztą to nie jedyna znawczyni tematu zabezpieczenia danych w wielkich korporacjach. Izabela Błachnio-Wojnowska to Director, Governance and Cybersecurity Program Bureau w BNP Paribas Bank Polska. Cyberbezpieczeństwem zajmuje się od 15 lat. Pochwalić się może kilkunastoma wielkimi audytami oraz wdrożeniem wymagań do normy ISO 27001.

Co ciekawe, niedawno otwarto nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej. Właśnie cyberbezpieczeństwo. Na 69 studentów 13 to kobiety.