Ferie za 500 plus. Egzotyczne wojaże i narty we Włoszech

Zimowy wypoczynek rozpoczynają właśnie uczniowie z pięciu województw. W kolejnych tygodniach na wypoczynek, będą wyjeżdżać ci z kolejnych regionów. I tak aż do 26 lutego. Organizacje turystyczne nie kryją, że spodziewają się bardzo dobrego sezonu. Przekonują, że to efekt mroźnej i śnieżnej zimy ale też wsparcia finansowego z programu 500+. Prawdziwy boom przeżywają jednak biura organizujące zagraniczne wycieczki. Wyjazdy narciarskie do Włoch to wciąż najpopularniejszy kierunek, ale okazuje się że widać nowy trend w zimowych wyjazdach Polaków.

Serwis Travelplanet.pl wskazał, że nastąpił spadek wyjazdów narciarskich. Większym zainteresowaniem cieszą się za to kierunki egzotyczne. Najpopularniejsze są Wyspy Kanaryjskie (18 proc.), Egipt (9 proc.). Ale aż 21 proc. wybierających się na zimowy wypoczynek wybrało jedno z państw, takich jak: Tajlandia, Dominikana, Meksyk czy Kuba. Bardzo popularna w tym zimowym sezonie jest też Malta, gdzie w styczniu czy lutym temperatura potrafi sięgnąć 20°C.