Aktywność seksualna Polaków spada. To wina stresu i przepracowania

Gdy prof. Izdebski prowadził pierwsze badania w 1997 roku, aktywność seksualną deklarowało 86 procent badanych. Dziś jest to zaledwie 76 procent. Spadek aktywności seksualnej dotyczy szczególnie mężczyzn (4 procent przy 1 procencie kobiet). Profesor Izdebski zwraca uwagę na fakt, iż mimo tego, że znaczna część Polaków deklaruje, że jest w stałych związkach, a ponadto możemy mówić o znaczącej zmianie obyczajowości, to jednak deklarowana aktywność seksualna spada.

Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

W sumie do trudności oraz niepokojów związanych z odbyciem stosunku seksualnego przyznało się 58 proc. kobiet oraz 46 proc. mężczyzn. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy podawano przede wszystkim stres i zmęczenie, a także obawy przed zajściem w ciążę oraz chorobę czy złe samopoczucie. Wielu badanych tłumaczyło, że codzienne problemy oraz trudności sprawiają, że życie seksualne schodzi na drugi plan. Część respondentów przyznała, że po powrocie z pracy są tak zmęczeni, że jedyne o czym marzą to sen lub relaks przed telewizorem. Obawy przed ciążą w tym zestawieniu pojawiały się od zawsze, jednak po raz pierwszy respondenci wskazywali na nietrzeźwość swoją lub partnera/partnerki. Wielu badanych przyznawało się również do obaw związanych z tym, że ich ciało nie jest atrakcyjne lub że nie sprawdzą się w seksie (ta kwestia dotyczy w szczególności mężczyzn).

Autor raportu zaznacza, że obawy mężczyzn mogą być związane ze stereotypem, że mężczyzna, który ma trudności z osiągnięciem i utrzymaniem erekcji nie jest w pełni wartościowy. Takiego zdania jest 31 proc. badanych, o fałszywości tego poglądu mówi 37 proc. respondentów. Podobne przekonanie odnośnie kobiet, że te, które mają trudności z osiągnięciem orgazmu w czasie współżycia seksualnego nie są w pełni wartościowe podziela 20 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 48 proc. badanych.

