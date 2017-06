Policjanci udawali dziennikarzy, w kamizelkach „MEDIA” wyłapywali kibiców. Poseł pyta szefa MSWiA o szczegóły

Policjanci udający dziennikarzy, czy fotoreporterów, przebywali na meczu Ruchu Chorzów z Górnikiem Łęczna w strefie przeznaczonej dla mediów. Gdy zakończyło się spotkanie, kibice wtargnęli na murawę i wtedy funkcjonariusze musieli interweniować. Problem – jak zauważa m.in. Press Club Polska – w tym, że policjanci z napisami „FOTO” lub „MEDIA”, ubrani po cywilnemu, brali normalny udział w interwencji, przez co obserwatorzy mogliby uznać, że zatrzymań dokonują nie funkcjonariusze, a dziennikarze.

Tymczasem Śląska Policja utrzymuje, że „funkcjonariusze w przebraniu” pojawili się na stadionie na prośbę organizatora. Policja podkreśla też, że to właśnie ci policjanci jako pierwsi mogli interweniować, i odcina się od zarzutów formułowanych przez środowiska dziennikarskie.

Sprawą zainteresował się także poseł Kukiz'15, Piotr Apel, który skierował poselskie zapytanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Poniżej treść zapytania: