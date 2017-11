Kolejne manipulacje Jerzego Zięby

Wczoraj w rozmowie z panem Januszem Zagórskim z Niezależnej Telewizji Jerzy Zięba postanowił po raz pierwszy skomentować artykuł we,,Wprost”. Oto jak on i prowadzący program manipulowali opinią publiczną w paru cytatach:

Kłamstwo nr 1.,,Nie znaleźli niczego, bo nie mieli prawa znaleźć. Każdy nasz produkt jest zgłaszany do GIS-u”. Otóż znaleźliśmy. Suplement Mumio Visanto, nie został zarejestrowany przez Główny Inspektorat Sanitarny do sprzedaży. Sprzedając go, sklep z produktami Jerzego Zięby łamie prawo. I jest na to oficjalnie stanowisko GIS.

Kłamstwo nr 2.,,Redaktor Krawiec opisał, że 3-4 lata byłem bezrobotny" Nigdzie nie napisałem, że Jerzy Zięba był bezrobotny. W żadnej linijce tekstu.

Kłamstwo nr 3.,,Oni sprostowania nie wydrukują" Jerzy Zięba ma prawo złożyć wniosek o sprostowanie i naszym obowiązkiem jest je opublikować.

Kłamstwo nr 4.,,Jeżeli jest zlecenie, żeby cię opluć, zdyskredytować, to cokolwiek ja nie zrobię, to tak będzie" Nie było żadnego zlecenia i nikt nie pracował na zlecenie, ani polecenie kogokolwiek. Temat wymyśliłem sam, materiały zbierałem sam, z Jerzym Ziębą rozmawiałem sam na sam. Nikt mnie tym tematem nie zainspirował, nikt mi niczego nie doradzał, nie zlecał, nie sugerował. Pracowałem wyłącznie sam na własny rachunek.

Kłamstwo nr 5.,,Takie mają zlecenie i nic na to nie poradzę. My już wiemy w tej chwili skąd to zlecenie przyszło nawet”. To kłamstwo niepoparte żadnym dowodem. I zniesławienie.

Kłamstwo nr 6.,,Pan Krawiec powiedział, że wyśle mi ten artykuł do autoryzacji”. Nigdy nie powiedziałem Jerzemu Ziębie, że wyślę mu artykuł do autoryzacji. Dziennikarz wysyła do autoryzacji wypowiedzi swojego rozmówcy, nie całe teksty. Taki jest mój obowiązek. Pan Jerzy od początku wiedział, że piszę o nim artykuł i, że autoryzacji podlegają wyłącznie jego wypowiedzi. Te wysłałem mu w kontekście. I Jerzy Zięba swoje wypowiedzi zautoryzował. Nigdy nie prosił o wysłanie artykułu do autoryzacji, ani ja nigdy tego nie sugerowałem.

Kłamstwo nr 7.,,Redaktor Krawiec uparcie mi wmawiał ciążę" Z Jerzym Ziębą długo rozmawialiśmy o jego karierze, o przeszłości, o programie telewizyjnym, o suplementach – kto je robi, jak je robi, skąd pochodzą, dlaczego tyle kosztują, jak wygląda konkurencja. Jedyne pytanie o ciążę dotyczyło diety kobiet w ciąży. Jerzy Zięba polecał przy mnie, żeby kobiety w ciąży jadły parówki. Najlepiej z jak najmniejszą zawartością mięsa, argumentując, że MOM (Mięso Oddzielone Mechaniczne) jest dobre. Przemielone ścięgna, szyje, skóra czy tkanka łączna jest zdaniem Jerzego Zięby dobra dla matki i płodu. Nie chciałem na ten temat dyskutować. Przyznaję, że zabrakło mi argumentów, żeby Jerzego Ziębę przekonać, że to jednak nie jest zdrowe jedzenie.

Teraz kilka słów do Pana redaktora Janusza Zagórskiego z Niezależnej Telewizji:

Janusz Zagórski we wczorajszej rozmowie z Jerzym Ziębą mówi, że w tekście nie zauważył żadnej informacji o tym, że Jerzy Zięba napisał dwie książki. To kłamstwo. Na stronie 22, 6 linijka od dołu piszę, że Jerzy Zięba wydał dwie książki. Podaję tytuł i fakt, że obydwie stały się bestsellerami. Do książek nawiązuje zresztą po raz kolejny w dalszej części tekstu.

Zagórski mówi że historie w tekście są niewiarygodne, bo nikt nie występuje pod nazwiskiem. To kolejne kłamstwo. W tekście jest historia pani Moniki Burzyńskiej, która ujawnia się z imienia i nazwiska. Reszta historii jest anonimowa, bo moi rozmówcy bali się hejtu ze strony fanów Jerzego Zięby. Wszystkie historie są autentyczne. Każda z osób osobiście opowiedziała mi swoją tragiczną historię. Chociaż przykro było patrzeć na to, jak te tragiczne historie, które ludzie opowiedzieli mi w wielkim zaufaniu, tak bardzo bawiły pana Zagórskiego i Ziębę podczas programu.

Zagórski wspomniał również, tutaj kilka cytatów:,,Ta publikacja nie jest wymysłem dziennikarza, tylko jest ustawiona.",,Chociaż redaktor się zarzekał, że nie dostał zlecenia, to to pachnie takim zleceniem. Zleceniem na odległość".,,Może być to kampania przygotowana przez ośrodki służące Big Pharmie”. Te wypowiedzi, które wprost mnie zniesławiają, podważając moją wiarygodność, po tym jak zostały wypowiedziane w Niezależnej Telewizji powinny trafić do niezależnego sądu.