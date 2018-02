Twarde lądowanie Patryka Jakiego i biznes syna Jarosława Gowina. Co w nowym „Wprost”?

Do tej pory łudziliśmy się, że nasz historyczny wizerunek w świecie jest pozytywny. Okazało się, że to nieprawda – mówi Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. W rozmowie z dziennikarkami „Wprost” polityk analizuje sytuację wokół nowelizacji ustawy o IPN i zapewnia, że pojawiają się już jej pozytywne efekty. – Oświadczenie Sigmara Gabriela, ministra spraw zagranicznych Niemiec, że nie ma wątpliwości, iż obozy zagłady były niemieckie, jest kolejnym dowodem na to, że Polska już zyskuje na zmianie prawa. Dlatego dzień wybuchu tego konfliktu będzie się kiedyś wspominało pozytywnie, patrząc przez pryzmat długofalowych skutków dla Polski. Nasze państwo wreszcie zostało zmobilizowane do zmiany swojej polityki historycznej. Powstają strony internetowe, kampanie marketingowe, mobilizuje się cały aparat państwa – mówi Patryk Jaki.

– Jarosław Kaczyński w głębi duszy nie znosi narodowców. Nie rozumiem, dlaczego sprawę relacji polsko-żydowskich oddał gówniarzom – dziwi się Piotr Wierzbicki, publicysta, pisarz, w latach 1993-2005 redaktor naczelny „Gazety Polskiej”. Rozmówca Anny Gielewskiej i Marcina Dzierżanowskiego proponuje bezkompromisowe rozwiązanie. – Wszyscy, którzy byli na naradzie najwyższego kierownictwa PiS na temat ustawy o IPN, powinni się podać do dymisji – twierdzi.

Ponadto w numerze:

Rodzinna lustracja premiera – Żydowskie ciotki, niemieccy przodkowie i kuzynka – szefowa YouTube’a. Do tego pokrewieństwo z Jarosławem Kaczyńskim. „Wprost” przygląda się korzeniom premiera Morawieckiego.



Miłość nie wystarczy – Zamiast biernie czekać na wymarzonego rycerza lub idealną księżniczkę, poznaj samego siebie i rusz do akcji – walentynkowym poszukiwaczom idealnej połówki radzi Michał Pozdał, psychoterapeuta i seksuolog.

- Norma społeczna, która nie pozwalała szczuć na Żyda, właśnie przestała obowiązywać. Przedsiębiorcy obmyślają, jak ominąć zakaz handlu w niedzielę. Czy będą showroomy, galerie sztuki i dyskonty udające stacje benzynowe? Nowe prawo na to pozwala.

- Wiele krajów milczy w sprawie polsko-izraelskiej wojny dyplomatycznej, bo ma w sprawie Holokaustu na sumieniu więcej, niż mogliby przypisać Polsce najbardziej zapiekli wrogowie. Nie mamy swojego pomysłu na świat. Widzimy coś, co nas niepokoi, i dajemy temu wyraz – mówią Hubert „Spięty” Dobaczewski oraz Mariusz „Denat” Denst z zespołu Lao Che. Właśnie ukazała się nowa płyta grupy – „Wiedza o społeczeństwie”.

W cyklu #35latWprost rok 2005. Wybraliśmy nowego prezydenta oraz nowy parlament, pożegnaliśmy Jana Pawła II i powitaliśmy Benedykta XVI. Emocjonowaliśmy się informacjami o współpracownikach SB, a także obchodami zwycięstwa II wojny światowej, podczas których o Polsce nie powiedziano ani słowa.

Z pozdrowieniami dla Putinokia „Jeśli czujesz się urażony kłamliwymi wypowiedziami Władimira Putina, naklej znaczek i wyślij przygotowaną przez nas i dołączoną do tego numeru „Wprost” kartkę do prezydenta Rosji. Możesz to zrobić również drogą mailową”. W ten sposób w 2005 r. „Wprost” zachęcał do protestu przeciwko kształtowi obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie.