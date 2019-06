Zmiany na czele listy 100 najbogatszych Polaków! Oto miejsca 1-10

Michał Sołowow

Pierwszy przemysłowiec III RP. Najbogatszy Polak, który tylko w ciągu roku powiększył swój stan posiadania o kolejne dwa miliardy złotych. Kiedyś największy rekin polskiej giełdy. Dzisiaj działa już poza parkietem. Najcenniejszym składnikiem jego majątku pozostaje Synthos. To największy w Europie producent polistyrenu do spieniania, który stosuje się w płytach termoizolacyjnych do ocieplania budynków. Koncern wytwarza też składniki do produkcji farb, suplementów diety czy środków ochrony roślin. Jest też trzecim największym na świecie producentem kauczuków syntetycznych, z których Michelin, Continental albo Goodyear robią opony. Najbogatszy Polak kontroluje też producenta podłóg Barlinek, sieć sklepów z dywanami Komfort czy producenta ceramiki sanitarnej i wyposażenia łazienek, firmę Cersanit z siedzibą w Kielcach. Biznesmen już kilka lat temu rozpoczął ściąganie wszystkich swoich spółek z warszawskiej giełdy. Po drodze sprzedał też udziały w gigantycznej spółce Echo Investment, która buduje osiedla, biura czy galerie handlowe. Tak naprawdę Sołowow wyszedł z polskiego biznesu. W Krajowym Rejestrze Sądowym próżno szukać jego nazwiska przy jakiejkolwiek spółce zarejestrowanej w naszym kraju. Miliarder wszystkimi biznesami zarządza przez swój luksemburski fundusz Black Forest. Ale z warszawską giełdą ma jeszcze jakiś związek. Parę lat temu jeden z jego funduszy zainwestował w spółkę OncoArendi, która pracuje nad przełomowym lekiem na astmę i inne schorzenia płuc. Poza tym fundusze Sołowowa włożyły już miliony złotych w wiele spółek z branży nowych technologii działających w obszarze medycyny, biotechnologii i chemii. Na przykład New Era Materials, która produkuje ultranowoczesne kompozyty, LifeFlow od nieinwazyjnej diagnostyki tętnic wieńcowych czy GeniCore, która wymyśliła innowacyjną metodę wytwarzania węglika, materiału używanego do produkcji frezarek, wierteł czy tokarek. Oprócz takich twardych biznesów, Sołowow ma też te lżejsze. Należy do niego na przykład sieć barów rybnych North Fish czy hamburgerowni John Burg. Prowadzi też kilkadziesiąt salonów Homla z artykułami do wyposażenia wnętrz. Pod koniec zeszłego roku przejął firmę Podnet, która prowadzi w Rumunii prowadzi sieć sklepów z tej samej branży. Imperium Michała Sołowowa daje mu miejsce w elitarnym gronie najbogatszych ludzi na świecie. Gdzieś między prezydentem USA Donaldem Trumpem a premierem Czech Andrejem Babiszem.



2. Zygmunt Solorz 10,1 mld zł

Najpotężniejszy człowiek polskich mediów. Od 27 lat nieprzerwanie pojawia się na liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Kolejny rok z rzędu trzyma tytuł drugiego najzamożniejszego człowieka w kraju. Ma wpływ na to, co oglądamy, ile płacimy za telefon czy prąd. Jego Cyfrowy Polsat z 5,7 mln klientów jest największym dostawcą płatnej telewizji w Polsce. A telewizja Polsat liderem oglądalności na polskim rynku telewizyjnym. Do Solorza należy też telekom Plus z prawie 10 mln klientów komórek oraz Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, który rozsyła po kablach 7 proc. energii elektrycznej do polskiemu systemu. Giełdowa Netia, którą Solorz kupił w zeszłym roku od Zbigniewa Jakubasa, kolejnego bohatera naszej listy, dociera ze swoim internetem do 70 proc. polskich biurowców i centrów handlowych. Dwa lata temu do swojego medialnego imperium dołączył też pięć nowych kanałów telewizyjnych, m.in. Eska TV, Polo TV czy VOX Music. Przejął też kanał sportowy Eleven Sports, dzięki czemu zyskał dostęp do transmisji meczów najważniejszych lig piłkarskich w Europie. W wywiadzie dla „Wprost” ogłosił, że nie wybiera się na emeryturę chociaż już ani on, ani jego syn Tobias nie są prezesami Cyfrowego Polsatu.



3. Sebastian Kulczyk 7 mld zł

Pod koniec czerwca ubiegłego roku doszło do ostatecznego podziału spadku po zmarłym w 2015 r. Janie Kulczyku. Jego dzieci, Dominika i Sebastian, odziedziczyli wspólnie ponad 10 mld zł gotówki, pochodzącej ze sprzedaży akcji globalnego koncernu piwowarskiego SABMiller. Do podziału były też trzy spółki od Autostrady Wielkopolskiej, chemiczny koncern Ciech, holding Polenergia, portfel nieruchomości komercyjnych w stolicy oraz pakiety akcji kilkunastu międzynarodowych firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem gazu, ropy i metali szlachetnych. Sebastian Kulczyk, który pełni funkcję prezesa Grupy Kulczyk Investments, przejął praktycznie wszystkie firmy, zostawiając siostrze większą część gotówki oraz akcje budującej farmy wiatrowe Polenergii. Nowa strategia Kulczyka zakłada jednak stopniowe wychodzenie z większości biznesów ojca na rzecz budowy portfela międzynarodowych spółek technologicznych. Dlatego właśnie stworzył fundusz venture capital Manta Ray, który zasilił kwotą 60 mln euro. Zainwestował przez niego już w niemal 25 firm z potencjałem globalnego rozwoju, które reprezentują głównie sektor edukacji, zdrowia oraz infrastruktury przyszłości. Mieszkający w Szwajcarii, aktywnie inwestujący na świecie Kulczyk, nie zaniedbuje jednak Polski. Ciech, jeden z filarów jego dywidendowego zaplecza finansowego, rozpoczął kolejny etap restrukturyzacji, którego celem jest przekształcenie się w jeden z najbardziej konkurencyjnych koncernów chemicznych na świecie. Sebastian aktywnie wspiera też polski ekosystem startupowy, organizując dyskusje, wydając specjalistyczne raporty i książki, wspierając najważniejsze konferencje i konkursy. Ruszyła właśnie trzecia edycja jego autorskiego programu akceleracyjnego InCredibles, dzięki któremu młodzi przedsiębiorcy bezpłatnie korzystają z mentorskiego wsparcia, zagranicznych kontaktów i dostają szansę na świeży kapitał. Do pierwszych dwóch edycji zgłosiło się 700 spółek.



3. Dominika Kulczyk 7 mld zł

Filantropka, reporterka i inwestorka. Największy akcjonariusz giełdowej spółki Polenergia, której sztandarowym przedsięwzięciem jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Jako inwestorka Dominika Kulczyk wspiera projekty, które charakteryzują się wysoką stopą zwrotu, ale i skutecznie poprawiają jakość życia najuboższych. Na co dzień Dominika Kulczyk kieruje rodzinną organizacją pomocową Kulczyk Foundation, przez którą realizuje swoje projekty filantropijne. Ostatnim, ale chyba najważniejszym obszarem jej działalności jest praca reporterska. Zrealizowała autorski program „Efekt Domina” w telewizji TVN, który doprowadził ją do współpracy z najpopularniejszą amerykańską stacją informacyjną CNN International. W ten sposób Dominika Kulczyk stała się reporterem-filantropem, który, realizując filmy dokumentalne emitowane na antenie stacji dostępnej w ponad 200 krajach, zwraca uwagę na problemy współczesnego świata, koncentrując się na zjawiskach handlu ludźmi oraz dyskryminacji kobiet.



5. Tomasz Biernacki 6,3 mld zł

Człowiek, który zatrzyma Biedronkę. Właściciel sieci marketów Dino, która kilka miesięcy temu przebiła magiczną barierę pierwszego tysiąca sklepów. Do Portugalczyków z Biedronki, którzy mają prawie 3 razy więcej punktów jeszcze trochę brakuje, ale tempo wzrostu polskiej sieci imponuje analitykom. Przez ostatnie pół roku kurs akcji handlowego potentata urósł na warszawskiej giełdzie o jedną trzecią. Dino otwiera market za marketem. Tylko w pierwszym kwartale tego roku sieć uruchomiła 33 nowe placówki. W sumie ma już prawie 400 tys. mkw powierzchni handlowej. To prawie cztery razy tyle, ile cała powierzchnia komercyjna warszawskiej galerii handlowej Arkadia. Tomasz Biernacki podobnie jak Karl i Theo Albrecht, legendarni właściciele niemieckiej sieci sklepów Aldi, bardzo dba o swoją prywatność. Nie udziela wywiadów, nie pokazuje się na branżowych imprezach, nie było go nawet na debiucie własnej firmy na giełdzie.



6. Jerzy Starak 5,9 mld zł

W zeszłym roku kontrolowane przez niego firmy sprzedały farmaceutyki za prawie 2,8 mld zł! Jerzy Starak jest właścicielem Polpharmy, lidera polskiego rynku farmaceutycznego. Grupa Polpharma wraz z partnerami strategicznymi zatrudnia ponad 7,5 tys. osób, posiada siedem zakładów produkcyjnych i pięć ośrodków badań i rozwoju. W ofercie Grupy znajduje się ok. 700 produktów. Firma inwestuje ok. 450 mln zł rocznie w rozwój nowych produktów oraz infrastruktury w swoich polskich zakładach. Jerzy Starak jest również największym polskim inwestorem w dziedzinie biotechnologii. Dotychczas zainwestował w ten obszar ponad 1 mld zł. Starak chce także ruszyć na podbój Stanów Zjednoczonych. Biotechnologiczna spółka Polpharma Biologics zgłosiła w tym roku do rejestracji swój pierwszy lek na amerykańskim rynku. To farmaceutyk stosowany w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej oka. Będzie to pierwszy polski produkt biotechnologiczny wprowadzony na rynek USA. Oprócz Polpharmy Jerzy Starak kontroluje też Herbapol Lublin, znanego producenta herbat i syropów owocowych. Należy do niego też jedna czwarta udziałów w Zakładach Tłuszczowych Kruszwica. Wspólnie z żoną Anną Woźniak-Starak od lat wspierają polską kulturę, m.in. renowację Łazienek Królewskich w Warszawie, gdzie w oranżerii znajduje się należąca do nich znana restauracja Belvédère.



7. Piotr Szulczewski 5,3 mld zł

W tym roku został okrzyknięty najmłodszym miliarderem w Kanadzie. Ale Szulczewski od paru lat jest też najmłodszym miliarderem w Polsce. W szufladzie trzyma dwa paszporty: kanadyjski i polski. W wieku 30 lat stworzył cudowną aplikację mobilną do robienia zakupów. Dzisiaj z pomocą Wish zakupy robi codziennie kilka milionów ludzi na całym świecie. To taki zakupowy dyskont na smartfona, gdzie klientów kuszą przede wszystkim wielkie obniżki cen. W ofercie ma 300 mln produktów, a sam dorastał przecież wśród pustych sklepowych półek w czasach PRL. Urodził się w Warszawie. W stolicy mieszkał 11 lat. Po polsku rozmawia już tylko z rodzicami, którzy ćwierć wieku temu wyemigrowali z Polski do Stanów. Ciągle ma sentyment do ojczyzny. W wywiadzie dla,,Wprost” przyznał, że chciałby kiedyś przenieść część swojego biznesu z Kalifornii do Polski. Od dwóch lat logo Wish widnieje na koszulkach koszykarzy z Los Angeles Lakers. W Polsce mówiło się, że Szulczewski mógłby zostać sponsorem klubu piłkarskiego Legia Warszawa.



8. Paweł Marchewka 4,3 mld zł

Prezes zarządu i założyciel firmy Techland. Marchewka zaczynał prawie jak każdy w tej branży. Handlował grami na dyskietkach, potem produkcjami importowanymi z Zachodu. Pierwszymi produktami z jego własnej stajni były programy edukacyjne do nauki matematyki, geografii czy języka polskiego. Jedne z pierwszych wydanych przez Marchewkę gier to takie tytuły jak „Eksterminacja”, „Crime Cities” albo „Speedway Manager”. Chociaż na tych trzech grach nie zarobił nawet miliona euro, to sukces był, bo gry „Made in Poland” eksportował za granicę. To one otworzyły Marchewce drzwi na Zachód. Pierwszym naprawdę dużym sukcesem było wydane w 2006 r. „Call of Juarez”. To gra z gatunku first-person shooter, w której gracz kontroluje dwóch różnych bohaterów w realiach Dzikiego Zachodu. Produkcja radziła sobie całkiem nieźle na rynku europejskim. Kolejnym przełomem było stworzenie „Dead Island”. Gra sprzedała się w ponad ośmiomilionowym nakładzie. Status niekwestionowanego globalnego hitu osiągnął kolejny tytuł - „Dying Light”. Gra z gatunku survival horror w niespełna dwa miesiące po premierze trafiła do ponad 3 mln graczy. Do dzisiaj „Dying Light” jest tuż obok „Wiedźmina” jedną z dwóch najlepiej zarabiających polskich gier. Zagrało w nią już ponad 16 mln graczy na całym świecie. Techland zatrudnia obecnie ponad 400 osób w biurach studia we Wrocławiu, Warszawie i Ostrowie Wielkopolskim. W zeszłym roku firma miała prawie 183 mln zł przychodów, z czego wykręciła ponad 101 mln zł zysku netto. 50 mln zł poszło na nowe produkcje. Obecnie Techland pracuje nad dwoma grami z najwyższej kategorii AAA. Jedną z nich jest „Dying Light 2”. Tytuł ten został po raz pierwszy zaprezentowany podczas ubiegłorocznych targów E3 w Los Angeles. Dzisiaj to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji na świecie. Fabuła drugiej nowej gry, której tytułu jeszcze nie znamy, jest osadzona w świecie fantasy z elementami RPG.



9. Zbigniew i Mateusz Juroszek 3,5 mld zł

Mateusz jest największym prywatnym bukmacherem w Polsce. Jego ojciec, Zbigniew Juroszek, prowadzi jedną z największych firm deweloperskich w kraju. STS zawarł w zeszłym roku zakłady bukmacherskie za ok. 2,4 mld zł. Atal miał ponad dwa razy mniej przychodów, bo niewiele ponad miliard. Zbigniew Juroszek specjalizuje się w budownictwie osiedli mieszkaniowych w największych polskich miastach. W STS u jego syna mecze można obstawiać w sieci ponad 440 punktów, ale też przez stronę internetową czy aplikację na smartfony. Kanały online odpowiadają już za 80 proc. przychodów firmy. W lutym STS zaczął działalność zagraniczną na kilkunastu europejskich rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Norwegii. Spółka prowadzi też streaming wydarzeń sportowych w STS TV, dzięki której każdego miesiąca można oglądać na żywo transmisje z nawet 5 tys. imprez na świecie. Rodzina Juroszków pozostaje też jednym z największych prywatnych sponsorów sportu w Polsce. STS wspiera Reprezentację Polski w piłce nożnej i klub Jagiellonia Białystok. Jest oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Asseco Resovii, Viva Kielce oraz AGO Esports i Devils.one.



10. Antoni Ptak 3,1 mld zł

20 tys. ludzi robi codziennie u niego zakupy. Antoni Ptak jest właścicielem Ptak Fashion City, miasta mody zlokalizowanego na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 w Rzgowie pod Łodzią oraz największego ośrodka targowo – wystawienniczego w naszej części Europy, czyli Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą. Na początku przyszłego roku planuje otwarcie kolejnego parku handlowego z 10 tys. mkw powierzchni. W środku ma się znaleźć market spożywczy, duży sklep ze sprzętem AGD i RTV, drogeria, salon meblarski, a nawet sklep zoologiczny. Antoni Ptak inwestuje też za granicą. Na Florydzie prowadzi własną sieć hoteli. We francuskiej Turenii kupił zamek, w dżungli między São Paulo a Rio de Janeiro postawił polski dworek. Jest właścicielem licznych nieruchomości i terenów inwestycyjnych w kraju i za granicą. Prywatnie ojciec sześciorga dzieci, które coraz mocniej angażuje w biznes. Biznesmen jest też miłośnikiem luksusowych samochodów. Ma w swojej stajni mercedesy klasy S i G, elektryczną Teslę i 9-miejscowy prywatny samolot Pilatus PC-12 NG.