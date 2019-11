Budka: Poważnie rozważam kandydowanie na szefa PO

Borys Budka przypomina, że Tusk, który w ubiegłym tygodniu został wybrany na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej jest ciągle honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. – Dzisiaj jest najbardziej wpływowym polskim politykiem na arenie światowej. Polska potrzebuje jego wsparcia – mówi Budka.

Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej rozważa start w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. I zapewnia, że jeżeli podejmie decyzję na tak, to nie wycofa swojej kandydatury, jak to miało miejsce cztery lata temu. – Jeżeli wystartuję, będę walczył do końca – deklaruje.

Jego zdaniem Grzegorz Schetyna musi się poddać weryfikacji, bo tak stanowi statut. To członkowie Platformy Obywatelskiej ocenią jego działalność. – Grzegorz jest politykiem gabinetowym, z wielkim doświadczeniem i historią, ale też innym spojrzeniem na politykę. Tu bardzo się różnimy. Moim zdaniem, rzeczywistość polityczna w ostatnich latach bardzo się zmieniła To już nie te czasy, żeby w zamkniętych gabinetach podejmować decyzje – twierdzi Budka.

Polityk Platformy Obywatelskiej jest zadowolony, że w partii odbędą się prawybory prezydenckie w których wystartują wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, bo uważa, że dzięki temu mandat kandydata partii na prezydenta zostanie wzmocniony. – Gdy dyskutowaliśmy w kierownictwie o prawyborach, to mówiłem że potrzebny nam kandydat, który potrafi pozyskać głosy lewicy i centro-prawicy. Mam wątpliwości czy Jacek Jaśkowiak, prezydent liberalnego Poznania, wpasowuje się w poglądy Polski powiatowej i małych miasteczek – mówi Budka.