Obława na Grzegorza Borysa, część działań policji owiana tajemnicą. Insp. Dyjasz: Nie podda się bez walki

W piątek 20 października w jednym z mieszkań w Gdyni znaleziono ciało 6-letniego chłopca. Ruszyła obława na podejrzanego o dokonanie zabójstwa. Policja potwierdziła, że chodzi o ojca dziecka i opublikowała wizerunek 44-letniego Grzegorza Borysa. Poszukiwania trwają już szóstą dobę. Czy upływający czas może świadczyć o tym, że mężczyzna zaplanował zbrodnię i opracował scenariusz ucieczki?

– Możemy to rozpatrywać w dwojaki sposób. Niektórzy twierdzą, że Borys przygotował się, zaplanował działania. Ja nie do końca zgadzam się z takim postawieniem sprawy. Uważam, że musiał zadziałać jakiś impuls. To, że Grzegorz Borys zabrał ze sobą plecak do survivalu, podobno nóż i inne akcesoria, nie potwierdza założenia, że wszystko zaplanował i z zimną krwią podszedł do sprawy – mówi w rozmowie z „Wprost” insp. Marek Dyjasz, były dyrektor biura kryminalnego Komendy Głównej Policji.