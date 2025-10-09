„Złota 100 Polskiego Rolnictwa”: już dziś poznamy wyniki rankingu, a jutro w TVP wielka debata ministrów rolnictwa

To już 10 lat odkąd „Wprost” ogłosił pierwszą edycję „Złotej 100 Polskiego Rolnictwa”. Dokładnie dekadę temu po raz pierwszy pojawił się tak szeroko zakrojony projekt ukazujący całokształt polskiego sektora rolniczego.

W jednym zestawieniu znalazły się zarówno przedsiębiorstwa produkujące żywność zwierzęcą, roślinną, jak i dystrybutorzy rolniczy.

Wyniki rankingu 2025 o godz. 19

Kto zwycięży w rankingu w tym roku? Nagrody zostaną przyznane największym firmom, ale także liderom w poszczególnych segmentach branży takich jak segment producentów środków ochrony roślin, producentów nawozów, producentów pasz, cukrowni, mleczarni, dystrybutorów i producentów mięsa.

„Złota 100 Polskiego Rolnictwa” powstaje na podstawie danych z KRS – tygodnik „Wprost” sprawdza dane finansowe wszystkich podmiotów z branży rolniczej pod kątem przychodów i zysków. W zeszłym roku liderem rankingu była firma Cedrob S.A. z rekordowym zyskiem na poziomie 326 mln zł przy niemal 12 mld zł przychodu. Jak będzie w tym roku, przekonamy się po godz. 19. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali na zamku w Gniewie – wyjątkowo zostanie w tym roku przyznana nagroda specjalna dla lidera strategii, rozwoju i innowacji.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszą również dyskusje eksperckie poświęcone osiągnięciom i przyszłości rolnictwa.

Debata ekspercka o inwestycjach w branży rolniczej

Już dziś o godz. 17 odbędzie się debata ekspercka prowadzona przed redaktora zarządzającego Wprost Szymona Krawca pt. „10-lecie polskich inwestycji w branży rolno-spożywczej”. W wydarzeniu będą uczestniczyć: Marta Tworek, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju w Animex Foods, Wiesław Żebrowski, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Katarzyna Kala-Kowalska, prezes zarządu DS Smith Polska, Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, Adam Grabowski, członek zarządu Grupy Polmlek oraz Lucjan Zwolak, zastępca dyr. Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dla gości gali odbędzie się dziś również dyskusja z Beatą Krzewińską, prezes Euro-Agro Consulting, ekspertką z ponad 20-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla sektora rolno-spożywczego. Podczas rozmowy w jednej z sal zamku w Gniewie, poruszone zostaną m.in. kwestie: potencjału produkcyjnego branży rolno-spożywczej, wyzwań przedsiębiorców przy aplikowaniu o dotacje, a także konsultacji społecznych dotyczących Paktu dla wschodnich rejonów przygranicznych.

Debata ministrów rolnictwa w TVP Info

Jutro zaś na antenie TVP Info o godz. 9.00 będzie transmitowana debata prowadzona przez Agnieszkę Niesłuchowską, dziennikarkę Wprost oraz Radosława Bełkota, dziennikarza TVP INFO pt. „Polskie rolnictwo 2030 – bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność i przyszłość w obliczu kryzysów”.

W debacie zapowiedzieli udział: Stefan Krajewski, obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski, minister rolnictwa w latach 2023–2025, czyli w trzecim rządzie Donalda Tuska, a ponadto Jan Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie PIS (w latach 2018–2020), Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa w latach 2005-2006 i 2015-2018 (w rządzie PIS), a także Jarosław Kalinowski, minister lotnictwa w 1997 roku i w latach 2001-2003.