Prawie 450 lat temu Polacy stworzyli największe państwo w Europie

Unia zasadniczo różniła się od wcześniejszych umów pomiędzy Koroną a Księstwem – poprzednie wiązały dwa państwa jedynie unią personalną, a więc osobą władcy. Po Unii Lubelskiej Wielkie Księstwo i Królestwo Polskie miały wspólnego monarchę, sejm, walutę, politykę czy herb. Jednakże pozostawiono oddzielny skarb państwa, urzędy, sądownictwo i wojsko.

Obrady sejmu w Lublinie trwały od 10 stycznia 1569 r. Nie obyło się bez problemów – litewscy magnaci kilkakrotnie próbowali zerwać sejm. Dla nich sporną kwestią był status Wielkiego Księstwa wobec Korony – król Zygmunt August dążył do inkorporacji Litwy, podczas gdy Litwini starali się utworzyć konfederację z Polską.

W wyniku unii Rzeczpospolita stała się największym krajem europejskim (jeśli nie brać pod uwagę Caratu Rosyjskiego) – w roku 1618 (po rozejmie w Dywilinie i przyłączeniu do Korony ziemi czernihowskiej i siewierskiej, a do Litwy smoleńszczyzny) jej terytorium obejmowało 990 tys. kilometrów kwadratowych.

O tym, jak ta decyzja wpłynęła na historię Polski, o funkcjonowaniu Rzeczypospolitej Wprost.pl rozmawia z historykiem, doktorem Michałem Kuleckim.

Kacper Świsłowski, Wprost.pl: Jak należy oceniać unię lubelską? Kto więcej zyskał, a kto stracił?

Dr Michał Kulecki : Sądzę, że z punktu widzenia zarówno Korony, jak i Litwy, zabezpieczała ona jedną ważną rzecz – uniemożliwiała rozpad państwa polsko-litewskiego po śmierci Zygmunta Augusta. Poza tym – z punktu widzenia litewskiego, zapewniała możliwość stałej pomocy Rzeczypospolitej w wojnach z Moskwą.

Coś więcej przekonało obydwie strony do dogadania się?

Mówi się o tym i do pewnego stopnia jest to słuszne, że przynajmniej na jakiś czas zablokowało to samowolę czy też brutalność magnatów w stosunku do szlachty litewskiej. To moim zdaniem nie było w tym momencie aż takie ważne. Najważniejsze było to, że zapobiegnięto możliwości rozpadu tego państwa.

Kto bardziej pragnął tego porozumienia? Litwini wykazywali się większą inicjatywą?

Przede wszystkim była to inicjatywa Zygmunta Augusta. Powiedziałbym, że on wręcz zmusił magnatów litewskich do zaakceptowania unii. Jest pewnym symbolem, o którym pisze w swojej pracy Henryk Lulewicz, że na uroczystym nabożeństwie, na którym czczono unię, byli obecni król, posłowie i senatorowie koronni.

A jak było z Litwinami?

Litwinów nie było. Niektórzy Litwini postrzegali to jako pewną porażkę, czasami wydawało się im, że jest to likwidacja suwerenności Wielkiego Księstwa. Jest w metryce koronnej taka manifestacja dwóch ważnych urzędników: kanclerza koronnego Walerego Dembińskiego i marszałka wielkiego koronnego Jana Firleja, którzy żądają, by w związku z zawarciem unii zlikwidować urzędy litewskie. Litwini nie garnęli się do unii z powodów wewnętrznych. Litwini sądzili, że może to spowodować likwidację Wielkiego Księstwa i wchłonięcie jej przez Rzeczpospolitą.

Można dopatrywać się w unii przyczyny tak wielu wojen Rzeczypospolitej? Związanie się z Litwą na stałe i pomoc wojskowa, zaogniła wschodnią granicę na długie lata. A na południu było jeszcze Imperium Osmańskie.

Należy pamiętać o tym, że jeśli chodzi o Koronę, wojna z Turcją to była ostatnia rzecz, jakiej chciano. Teraz to widać wyraźnie przy okazji obchodzonej w tym roku rocznicy 600-lecia nawiązania pierwszych kontaktów dyplomatycznych między Polską a państwem Osmańskim. Widać wyraźnie, że Korona nie miała ochoty na wojnę z Turcją i nie dawała nikomu się namówić na tego typu pomysły – łącznie z papieżem.

Bali się w takim razie o utratę urzędów, czy że przegrają z Rosjanami?

Do tego nie doszło. To, co teraz powiem, nie jest historyczne. Litwini chyba aż tak daleko nie sięgali, żeby bać się w tym momencie Moskwy, jeśli weźmiemy pod uwagę, co wyprawiał car Iwan IV. Na początku XVI w. w gruncie rzeczy niewielka była różnica, czy ktoś był pod władzą cara, czy pod władzą wielkiego księcia. Klasycznym przykładem są osoby Michała Glińskiego i Konstantego Ostrogskiego, którzy przez kilka lat całkiem dobrze odnajdywał się w Moskwie. Jednak w drugiej połowie XVI w. wyglądało to inaczej i większość Litwinów nie miała specjalnej ochoty na przebywanie pod władzą cara.

A czy naprawdę istniała opcja stworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów?

Opcja istniała, tylko problem polegał na tym, że Rzeczpospolita nie była wystarczająco silna, by przeprowadzić tę opcję siłą. Byliśmy w stanie w tamtym momencie zapobiec oderwaniu większej części Ukrainy, ale nie byliśmy już wtedy w stanie zmusić Kozaków do posłuszeństwa. Krótko mówiąc – była opcja, ale Rzeczpospolita była zbyt słaba. Do tego potrzebne było zdecydowane zwycięstwo z Moskwą, co się nie udało w tamtych latach.

Jak to się stało, że pomimo tak wielu różnic, przede wszystkim językowych i religijnych, Rzeczpospolita stała się krajem znaczącym w Europie?

Polonizacja działała już wcześniej, a unia lubelska była jej motorem napędowym. W II połowie XVI w. Radziwiłłowie już korespondują ze sobą po polsku. Również coraz szybciej polonizuje się średnia szlachta, czyli ta, która chciała odgrywać bardziej aktywną rolę w życiu politycznym państwa. A te różnice religijne – jedni i drudzy mieli katolików, prawosławnych.

A późniejsze czasy? Unici za Zygmunta III Wazy?

Pomysł ten istnieje w zupełnie innej roli, niż zaistniał wtedy. Zresztą Kozacy w połowie XVII w. postulujący zniesienie unii nie wiedzieli, że to wyznanie stanie się elementem tożsamości kulturalnej ludności ruskiej na terenie zachodniej Ukrainy. Ukraińcy z terenów Lwowa i okolic to w większości unici.