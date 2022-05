Nożownik z Warszawy nie był Ukraińcem. Jest też nagranie

Jak wyjaśnia stacja TVN Warszawa, nagranie ataku nożownika w centrum stolicy opublikowano „w interesie społecznym oraz w związku z apelem policji o pomoc w znalezieniu sprawców i świadków tragicznego zdarzenia”. Udostępnione przez portal Warszawa Nasze Miasto nagranie trwa zaledwie kilkanaście sekund, nawet w spowolnionej wersji. Pokazuje jednak moment, w którym mężczyzna w czarnym stroju upada na ofiarę śmiertelną całego zdarzenia. Policja uważa, że to on ponosi winę za to zabójstwo.

Na filmie nie widać wszystkiego, ponieważ szarpaninę zasłaniają osoby znajdujące się w pobliżu, próbujące rozdzielać walczących. Jeden ze świadków zdarzenia w bramie budynku przy Nowym Świecie 28 opowiadał, że walka nie była równa i jeden mężczyzna bronił się przed dwoma innymi.

W sieci pojawiły się informacje, że poszukiwany przez policję nożownik posługiwał się językiem ukraińskim. Dziennikarz śledczy tvn24.pl przekazał jednak, że poszukiwany został już ustalony z imienia i nazwiska i ma pochodzenie polskie. Wyjaśniał, że nieporozumienie wzięło się stąd, iż przypadkowy świadek, który nagrywał akurat telefonem, posługiwał się językiem ukraińskim.

Policja poszukuje nożownika z Warszawy

Stołeczni policjanci prowadzą obecnie postępowania dotyczące zabójstwa, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. Tuż po godzinie 3 w nocy do jednego ze sklepów wszedł zakrwawiony mężczyzna z ranami kłutymi na plecach. Mimo szybkiej pomocy udzielonej przez pracowników oraz załogę wezwanej na miejsce karetki pogotowia, jego życia nie udało się uratować.

Atak nożownika na Nowym Świecie

Z nieoficjalnych ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że sprawcami ataku było trzech lub czterech prawdopodobnie pijanych napastników. Do ataku na mężczyznę miało dojść po tym, gdy stanął on w obronie kobiet. To właśnie po tym mieli go pobić, skopać i zadać ciosy nożem. W pobliżu miejsca, w którym doszło do ataku, bawiło się mnóstwo warszawiaków. Nikt nie zareagował i nie pomógł ofierze.

Policja prosi o pomoc

Kamera zarejestrowała wizerunek jednego z uczestników bójki. Mężczyzna w krótkich, ciemnych włosach, z widocznym zarostem tego dnia był ubrany w czarne spodnie, czarną bluzę z dwoma paskami koloru białego wzdłuż rękawów oraz czarne buty. Stołeczna policja prosi, aby każdy kto rozpoznaje widocznego na zdjęciu mężczyznę, skontaktował się telefonicznie lub osobiście z policjantem prowadzącym sprawę w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21.

Funkcjonariusze zwracają się z również prośbą o zgłaszanie się naocznych świadków zdarzenia oraz osoby, które posiadają informacje dotyczące ataku nożownika i kontakt z Oficerem Dyżurnym KRP Warszawa I, nr tel. 47-72-391-50, Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, tel. 47-72-391-30 lub 47-72-391-32, z prowadzącym postępowanie nr tel. 47-72-391-14 lub numerem alarmowym 112.

