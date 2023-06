Za to premier Ukrainy podziękował prezesowi Polskiego Holdingu Hotelowego

W dokumencie podpisanym przez premiera Shmyhala podkreślono wkład prezesa PHH „w niesieniu pomocy humanitarnej i wolontariackiej osobom wewnętrznie przemieszczonym, Ukraińcom w Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktywne wsparcie Ukrainy na arenie międzynarodowej w potępieniu agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie”.

– Wiemy, że polski biznes hotelarski pokazał swoją ogromną moralność i wielkie serce, ponieważ w trudnym czasie wybuchu pełnoskalowej agresji rosyjskiej tysiące Ukraińców znaleźli tutaj w hotelach polskich tymczasowe schronienie – powiedział Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce.

– Wyróżnienie, które otrzymałem od premiera Ukrainy, pana Denysa Shmyhala, to podziękowanie dla całej naszej Grupy PHH, którą mam zaszczyt kierować. Nasz zespół od pierwszego dnia wybuchu wojny w Ukrainie z wielkim zaangażowaniem włączył się w szereg działań pomocowych dla narodu ukraińskiego, organizując wsparcie na wielu płaszczyznach – powiedział Gheorghe Marian Cristescu. – Pomoc ta była możliwa również dzięki bardzo dobrej współpracy i wielkiemu wsparciu naszych partnerów z Polski: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Fundacji PFR i Fundacji Kaganek oraz naszych branżowych przyjaciół z UHRA.

Cieszę się, że w tych dramatycznych momentach zdaliśmy egzamin, okazując solidarność z narodem ukraińskim i podjęliśmy wiele skutecznych działań dla naszych sąsiadów w przywracaniu normalności w kraju pochłoniętym wojną – dodał.

Wsparcie PHH dla Ukrainy

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Grupa PHH podjęła szereg działań wspierających Ukrainę. Hotele i obiekty należące Holdingu w różnych częściach Polski, jako jedne z pierwszych, przyjęły osoby przybyłe zza wschodniej granicy. Do tej pory udostępnionych zostało 340 tys. noclegów.

W wyniku wspólnych wysiłków Grupy PHH, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Fundacji PFR, Fundacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia Hoteli i Kurortów (UHRA) na Ukrainę dotarło 19 transportów tirów z pomocą humanitarną i niezbędnym wyposażeniem. Do potrzebujących trafiły łóżka polowe, materace, pościel, meble kuchenne i domowe oraz sprzęt AGD i agregaty prądotwórcze.

W kwietniu 2022 r. PHH, wspólnie z Caritas Polska, zorganizował Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy. W hotelach Grupy, przy współudziale innych podmiotów z branży turystycznej, przy wielkanocnym stole zasiadło 20 tysięcy osób z Ukrainy. Wydarzenie wspierała Agata Kornhauser–Duda, która dołączyła do Wielkanocnego Śniadania w jednym warszawskich hoteli Grupy PHH.

Polski Holding Hotelowy stał się też naturalnym łącznikiem między ukraińską a polską branżą turystyczną. Gościł m. in. Marianę Oleskiv, dyrektor Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki Ukrainy oraz przeprowadził wiele wspólnych działań z UHRA na rzecz Ukraińców wewnętrznie przemieszczonych.

Na zaproszenie prezesa PHH, Ivan Loun – przedstawiciel UHRA – wziął udział w Hotel Trends, największym forum branży hotelowej dla top managementu w regionie CEE, podczas której miał możliwość zwrócenia się do hotelarzy z apelem oraz podziękowaniami za wsparcie polskiej branży za działania na rzecz Ukrainy. Na znak solidarności z narodem ukraińskim PHH zaapelował do międzynarodowych sieci hotelowych o zaprzestanie działalności w Rosji i na Białorusi. PHH również przyłączył się do tego apelu i zwrócił się do czołowych, międzynarodowych sieci hotelowych o zaprzestanie działalności w Rosji i Białorusi.