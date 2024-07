Utrudnienia w Warszawie. Aktywiści zablokowali jeden z mostów

Ostatnie Pokolenie kontynuuje swój protest. W środę, 17 lipca aktywiści zablokowali ruch na moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jak podał portal tvnwarszawa.pl, na miejsce dotarli około godziny 8:00, a po dwudziestu minutach ulica była już przejezdna.

Ostatnie Pokolenie zablokowało most Świętokrzyski

W akcji udział wzięło kilkanaście osób, które usiadły na jezdni z transparentami. Blokada ruchu szybko doprowadziła do powstania korku, a po dziesięciu minutach zaczęło się robić nerwowo. – Jeden z kierowców wyrwał aktywistom transparent, inny przekonywał, że śpieszy się na zaplanowaną od pół roku wizytę u lekarza – przekazał reporter tvnwarszawa.pl.

Wkrótce na miejsce dotarli funkcjonariusze policji. W konsekwencji ich działań jezdnia została odblokowana – o godzinie 8:20 ulica była już przejezdna. – Osoby, które ją blokowały są legitymowane – powiedział portalowi sierż. szt. Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Aktywiści chcą usprawnienia transportu publicznego

Dwa dni temu Ostatnie Pokolenie blokowało ruch w ścisłym centrum Warszawy, na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ulicy Złotej. „To już 3 tydzień, gdy zdeterminowani i zdesperowani obywatele kładą swoje ciała na szali, by wywołać reakcję rządu Premiera Tuska” – przekazali aktywiści we wpisie opublikowanym we wtorek we wpisie w serwisie Facebook.

„Do tej pory w oficjalnym piśmie twierdzi, że nasze postulaty nie mają żadnego uzasadnienia. To nie dziwne, jeśli w tym samym piśmie ani razu nie wspomina o zapaści klimatu. To wyrachowane pomijanie faktów” – dodali. Podkreślili, że domagają się przesunięcia wszystkich środków „z nowych autostrad na lokalny transport publiczny” i „jednego biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny”.

