Tajemnice warszawskiego metra zszokowały mieszkańców. Teraz władze się tłumaczą

Burza wybuchła po tym, jak na stołecznym portalu „Raport Warszawski” opublikowany został artykuł o „nocnym życiu metra”. „Radzimy nie siadać” – brzmiał fragment tytułu. – Normalni pasażerowie znikają po godz. 22. Potem zostają już tylko bezdomni czy imprezowicze – mówił portalowi anonimowy maszynista.

To właśnie wokół osób w kryzysie bezdomności, które nocami traktują pociągi metra jak sypialnie, skupiła się w znacznej części rozmowa. – Nie muszę dodawać, że większość z takich osób swoje potrzeby załatwia w pociągu. Ten jest oczywiście sprzątany, lecz nie jestem pewien czy zwykła ścierka i spray wystarczą by wyczyścić siedzenie, gdzie spała osoba z robactwem we włosach i brodzie – mówił maszynista.

Metro Warszawskie reaguje na artykuł o czystości pociągów

Na artykuł portalu zareagowała dyrekcja warszawskiego metra. „Tysiące Warszawiaków korzysta z podziemnej kolei, w tym również nasi pracownicy i ich rodziny. Poziom usług, także czystość, jest wysoko oceniany przez użytkowników i jest więc oczywiste, że Pasażerowie są po prostu dla nas bardzo ważni” – przesłano w oświadczeniu.

Harmonogram czyszczenia pociągów Metra Warszawskiego

Wraz z oświadczeniem do portalu przesłany został harmonogram czyszczenia metra. Zawiera on cztery punkty.

Po pierwsze, przy zjazdach pociągów Stację Techniczno-Postojową Kabaty lub w tory odstawcze linii metra przystosowane do sprzątania, pracownicy co najmniej raz dziennie sprawdzają czystość wszystkich siedzeń i ręcznie czyszczą zabrudzenia oraz sprzątają odpadki.

Po drugie, co najmniej dwa razy w tygodniu w ramach planowanych przeglądów i napraw pojazdu metra oraz bieżących czynności utrzymaniowych także sprawdzana jest czystość wszystkich siedzeń i ręcznie czyszczone są zabrudzenia oraz sprzątane odpadki, a ponadto odkurzane są tapicerki.

Po trzecie, dwa razy w roku, w miesiącach kwiecień-czerwiec i wrzesień-listopad, tapicerki siedzeń są czyszczone maszynowo i dezynfekowane.

Po czwarte, czterokrotnie – w styczniu, w lutym, w sierpniu i w grudniu – w ramach umowy na dezynsekcję wagonów metra wykonywane jest czyszczenie siedzeń pasażerskich.

Dodatkowe mycia następują w przypadku zgłoszeń maszynisty.

