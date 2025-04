Atak na Dworcu Centralnym w Warszawie. Są nowe informacje o nożowniku

Zatrzymany to obywatel Hiszpani, który bez stałego miejsca zamieszkania przebywa w Polsce od kilku miesięcy. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia ciała. Spędzi w areszcie trzy miesiące.

Atak nożownika na Dworcu Centralnym w Warszawie

Do zdarzenia doszło około godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę, 27 kwietnia, na Dworcu Centralnym w Warszawie. Jak początkowo informowało TVN24, doszło tam do bójki między trzema mężczyznami, z których dwóch trafiło do szpitala.

Dalej informując o sprawie RMF FM podało, że jeden z uczestników bójki wyciągnął nóż, po czym ranił pozostałych mężczyzn – jednego z nich w brzuch, drugiego w dłoń. Stacja przekazała również, że obrażenia poszkodowanych mężczyzn były powierzchowne, a ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Nowe informacje o 34-letnim napastniku z Dworca Centralnego w Warszawie

Teraz rozgłośnia poinformowała o kolejnych szczegółach zdarzenia. Zgodnie z nimi nietrzeźwy 34-letni Hiszpan miał napastować i uderzyć kobietę, w której obronie stanęli 15-latek i 23-latek. Wtedy też 34-latek miał sięgnąć po nóż i ranić dwóch pozostałych mężczyzn.

34-latkowi grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

