Atak nożownika na Dworcu Centralnym w Warszawie. Dwie osoby ranne

W nocy z soboty na niedzielę 27 kwietnia, ok. godz. 2:00, na Dworcu Centralnym w Warszawie doszło do bójki między trzema mężczyznami – podał tvn24.pl. Jak poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, w wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala.

Atak nożownika na Dworcu Centralnym w Warszawie

RMF FM podało, że napastnik do ataku wykorzystał nóż, a jeden z poszkodowanych ma ranę kłutą brzucha, drugi – ranę dłoni. Wiadomo, że obrażenia poszkodowanych mężczyzn były powierzchowne i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zostali opatrzeni w szpitalu, a następnie zwolnieni do domów. Trzeci z mężczyzn, który brał udział w zdarzeniu – 34-latek – został zatrzymany, był nietrzeźwy.

Dotychczas nie ujawniono, co mogło być przyczyną wywiązania się sprzeczki, która mogła mieć tragiczne konsekwencje. Policja prowadzi działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

