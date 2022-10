Pieskow o odmowie negocjacji z Putinem: Będziemy czekać na zmianę stanowiska Zełenskiego lub przyszłego prezydenta

We wtorek, 4 października, Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego możliwość prowadzenia negocjacji z Władimirem Putinem została zablokowana. Dokument wdraża w życie decyzję Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy z 30 września.

„W odpowiedzi na próbę anektowania terytorium Ukrainy”

Bezpośrednim powodem podjęcia tej decyzji jest ogłoszenie przez Rosję nielegalnego wcielenia w swoje granice czterech ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. To pokłosie pseudoreferendów, które zostały przeprowadzone przez okupantów na wspomnianych terytoriach w dniach 23-27 września.

„W odpowiedzi na próbę anektowania terytorium Ukrainy przez Federację Rosyjską, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa w przestrzeni euroatlantyckiej, na Ukrainie i zachowanie integralności terytorialnej” – napisano w dokumencie wspomnianego organu.

Warto przypomnieć, że negocjacje z Rosją zostały zawieszone już w sierpniu. Ich dalsze prowadzenie było bezcelowe, gdyż Rosjanie stawiali Ukraińcom niemożliwe do spełnienia warunki. W dużym uproszczeniu, polegały one po prostu na żądaniu poddania się.

Cyniczny komentarz rzecznika Putina

Jak donosi białoruski, niezależny portal „Nexta”, do decyzji władz Ukrainy odniósł się Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Putina.

- Będziemy czekać na zmianę stanowiska Zełenskiego lub przyszłego prezydenta Ukrainy – oświadczył Pieskow.

Tym samym dał jasno do zrozumienia, że Rosja wciąż liczy na to, iż uda się jej doprowadzić do usunięcia przywódcy Ukrainy. Przypomnijmy, że od początku wojny ukraińskim służbom udało się udaremnić wiele prób zamachu na życie Zełenskiego, którego mieli dokonać nasłani przez Moskwę zabójcy.

Czytaj też:

Ławrow znów oskarża Zachód. „Cynicznie przemykał oko na działania radykałów ukraińskich”