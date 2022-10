Olaf Scholz: Z naszej historii wiemy, że odbudowa kraju jest zawsze możliwa

We wtorek rozpoczęło się forum ekonomiczne w Berlinie, w całości poświęcone konieczności opracowania planu odbudowy Ukrainy. Głos zabrał m.in. ukraiński prezydent, który mówił o skali zniszczeń, spowodowanych przez rosyjską agresję.

Wojna w Ukrainie. Konferencja w Berlinie na temat odbudowy

– Działania Rosji to przejawy jasnego terroryzmu. Rosja dokładnie to chce zrobić, sterroryzować Ukrainę. Ale nie pozwolimy im na to – zapewniła szefowa Komisji Europejskiej. Jak dodała, jest ok. 11 mln przesiedlonych obywateli Ukrainy i oni potrzebują pomocy. – Dlatego my musimy odbudować domy, szkoły i to w tej chwili – apelowała Ursula von der Leyen.

Jak podkreśliła, świat nie może marnować czasu, ale powinien pomagać Ukraińcom w szybkiej odbudowie ich kraju. – Nie mamy czasu do stracenia, skala zniszczeń jest oszałamiająca. Bank Światowy szacuje koszt zniszczeń na 350 miliardów euro – przekazała.

Von der Leyen podkreślała, że międzynarodowa platforma koordynacyjna na rzecz odbudowy musi „jak najszybciej zostać uruchomiona, najlepiej przed końcem roku lub na początku przyszłego roku”. – Tysiące zrujnowanych domów, szkół, zbombardowane obiekty infrastruktury, drogi i elektrownie. Dla Ukraińców to nie tylko statystyka, ale codzienność – dodała.

Olaf Scholz: Będziemy wspierać Kijów tak długo, jak będzie to konieczne

Na wtorkowej konferencji kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił o „wspieraniu ukraińskich przyjaciół” , na które zaatakowany kraj może liczyć ze strony Niemiec „tak długo, jak to będzie konieczne”. – Nie możemy powiedzieć, kiedy ta wojna się skończy, ale wiemy, że się skończy. Przez doświadczenia z naszej historii wiemy, że odbudowa jest zawsze możliwa i że nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć się nią zajmować – podsumował Scholz, podkreślając, że teraz nadszedł czas, aby zaangażować się na tym froncie jako społeczność międzynarodowa.

– Ta wizja Ukrainy jako kraju europejskiego jest bardzo ważna. I pod wieloma względami Ukraina już zasłużyła na to, by być jej częścią. Walczymy nie tylko o bezpieczeństwo Ukrainy i naszych sąsiadów, ale także o bezpieczeństwo Europy – mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też:

Odbudowa Ukrainy. Zełenski: Nie dostaliśmy jeszcze ani centaCzytaj też:

To on może być zagrożeniem dla Putina. Założyciel Grupy Wagnera buduje pozycję wśród nacjonalistów