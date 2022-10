Tak Rosjanie uciekają z okolic Chersonia. Wóz pełen ludzi wpadł do rowu

Od września do największej liczby działań wojennych dochodzi we wschodniej części Ukrainy. Obrońcy próbują wyprzeć Rosjan z terenów obwodów chersońskiego, donieckiego i ługańskiego. W ostatnim czasie armia Putina ma problemy zwłaszcza z utrzymaniem pozycji w pobliżu Chersonia. Agresorzy są zmuszani do odwrotu, a ten nie zawsze jest skuteczny. Dowodem na to jest nagranie, na którym widać, jak rosyjski wóz opancerzony pełen żołnierzy wpada do rowu.

Fatalny odwrót Rosjan z okolic Chersonia. Ucieczkę zakończyli w rowie

Ofensywa w obwodzie chersońskim przynosi pożądane skutki. Już kilka dni temu Rosjanie przebywający na tym obszarze mieli dostać nakaz ewakuacji. Była ona związana z podejrzeniami, że Ukraińcy wysadzą tamę na Dnieprze, tym samym zalewając tereny obwodu Chersońskiego. – W tych warunkach naszym podstawowym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia ludności cywilnej. Dlatego przede wszystkim armia rosyjska zapewni bezpieczne, zapowiedziane już wyjście ludności w ramach przygotowywanego przez rząd rosyjski programu przesiedleń – przyznał głównodowodzący „specjalnej misji” w Ukrainie, rosyjski generał Surowikin.

Do wysadzenia tamy nie doszło, ale Ukraińcy od tego momentu poczynili postępy w wypieraniu Rosjan. Doszło do tego między innymi dzięki skutecznemu wykorzystaniu artylerii. Równocześnie armia Putina ma zmagać się z coraz większymi brakami sprzętu.

Dowodem na nieporadność sił nieprzyjaciela może być m.in. nagranie, które w niedzielny poranek w mediach społecznościowych udostępnił serwis tpyxa.net. W pierwszych minutach materiału widać wyraźnie, jak żołnierze zbierają w pośpiechu ekwipunek i wsiadają na opancerzone samochody, po czym odjeżdżają.

Zaskakująca jest jednak końcówka filmu. Ostatnie sceny pokazują bowiem, jak pojazd najpierw niebezpiecznie zbliża się do krawędzi drogi, a chwilę później wpada do rowu i się przewraca. Słychać również jęki rannych Rosjan. Szczegóły tego zdarzenia, w tym ewentualny bilans ofiar i rannych, nie są znane.

