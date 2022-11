Wojna w Ukrainie. „USA zachęcają Ukrainę do otwartości w negocjacjach z Moskwą”

Przypomnijmy, że 4 października ukraiński prezydent podpisał dekret, w którym uznał jakiekolwiek negocjacje z Władimirem Putinem za niemożliwe. Nie wykluczył jednak zupełnie rozmów z Rosją. „The Wall Street Journal” zwraca uwagę, że zdaniem urzędników, wywołało to niepokój w tych częściach świata, gdzie skutki wojny mają bezpośredni wpływ na koszty żywności i paliwa.

Wojna w Ukrainie. Będą negocjacje z Rosją?

Z ustaleń dziennika wynika, że Stany Zjednoczone mają zachęcać Ukrainę, by ta zasygnalizowała otwartość na negocjacje z Rosją. Gazeta powołała się na swoje źródła twierdząc, że prośba amerykańskich urzędników nie miała na celu zepchnięcia Ukrainy do stołu negocjacyjnego, ale wykalkulowaną próbę zapewnienia, że Kijów utrzyma poparcie innych narodów. – Zmęczenie Ukrainą jest prawdziwym problemem dla niektórych naszych partnerów – powiedział WSJ jeden z amerykańskich urzędników.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu nie odniosła się bezpośrednio do tych doniesień. Rzecznik Departamentu Stanu przekazał, że „mówiliśmy to już wcześniej i powtórzymy: Czyny mówią głośniej niż słowa”. „Jeśli Rosja jest gotowa do negocjacji, powinna wstrzymać ostrzał i wycofać swoje siły z Ukrainy. Kreml kontynuuje eskalację tej wojny. Kreml zademonstrował swoją niechęć do poważnego angażowania się w negocjacje jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełną skalę” – podano.

USA podtrzymują poparcie dla Ukrainy

W piątkowym wystąpieniu Zełenski powtórzył, że świat zna stanowisko Ukrainy w tej sprawie. „To jest szacunek dla Karty Narodów Zjednoczonych, szacunek dla naszej integralności terytorialnej, szacunek dla naszego narodu – oświadczył. Z kolei doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział podczas wizyty w Kijowie, że poparcie Waszyngtonu dla Ukrainy pozostanie „niewzruszone i niezachwiane” po wtorkowych wyborach do Kongresu.

