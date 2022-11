Merkel ujawniła kulisy rozmów z Putinem. „Byłam bezsilna, dla niego liczy się tylko siła”

W 2014 roku w Mińsku zawarto umowę w sprawie zawieszenia broni we wschodniej Ukrainie. Ponieważ nie doprowadziła ona do kończenia walk w regionie, rok później przywódcy Francji, Niemiec, Rosji oraz Ukrainy podpisali tzw. porozumienia Mińsk II, które miały uspokoić sytuację na Wschodzie i zapobiec eskalacji konfliktu.

Merkel o porozumieniach mińskich

– Po aneksji Krymu w 2014 roku próbowaliśmy wszystkiego, by zapobiec kolejnym napaściom Rosji na Ukrainę i w detalach omawialiśmy sankcje – przyznała w rozmowie z „Der Spiegel” Angela Merkel.

Była niemiecka kanclerz stwierdziła, że „podczas negocjacji w Mińsku kupiła czas, który Ukraina mogła wykorzystać do lepszego odparcia rosyjskiego ataku”. – Teraz jest ona silniejszym i bardziej odpornym krajem. Gdyby nie to, już wtedy zostałaby opanowana przez rosyjskie wojska – tłumaczyła polityk.

Angela Merkel o wojnie w Ukrainie

Po inwazji Rosji na Ukrainę pod adresem Angeli Merkel padło wiele gorzkich słów. Niemiecka polityk była krytykowana za zbyt łagodne podejście do Władimira Putina. „Gdy po 16 latach odchodziła ze stanowiska, była żegnana jako bohaterka wolnego świata. Rok później cały świat płonie. Była kanclerz przeszła od bycia wzorem do naśladowania do bycia osobą oskarżaną za odpowiedzialność za kryzys. Ona sama nie widzi jednak powodów do skruchy” – pisze „Der Spiegel”.

Angela Merkel w rozmowie z niemieckim tygodnikiem stwierdziła, że „wojna w Ukrainie zakończyła fazę euforii w historii”. – Dzisiaj mamy do czynienia ze światem, który znów jest pełen komplikacji. Historia się nie powtarza, ale obawiam się, że pewne wzorce powracają. Znika również duch pojednania – dodała.

Wojna w Ukrainie. Merkel o rozmowach z Putinem

Była szefowa niemieckiego rządu wyznała, że w 2021 wspólnie z Emmanuelem Macronem zabiegała o potkanie Putina z UE. Wysiłki europejskich przywódców spełzły jednak na niczym. Polityk dodała, że w polityce zagranicznej nie posunęła się nawet o milimetr. – Nie tylko w przypadku Ukrainy. Także Naddniestrza i Mołdawii, Gruzji i Abchazji, Syrii i Libii – wyliczała. W wywiadzie dla „Der Spiegel” Angela Merkel powiedziała, że pod koniec swojej kadencji była zupełnie bezsilna wobec Putina. – Dla niego liczy się tylko siła – stwierdziła.

Polityk wyraziła dumę dla walecznej postawy Ukraińców, jednocześnie stwierdzając, że „Niemcy nie powinny być pierwszym krajem, który wysyła najnowocześniejsze czołgi, ponieważ w Rosji nadal można z Niemcami stworzyć dobrą atmosferę”. – Druzgocące jest to, że niewiele rozwiązań dyplomatycznych się sprawdza, a mimo to nie widać dla nich żadnej realnej alternatywy – podkreślała.

