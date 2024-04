Nowe informacje o tragedii na parafii. Ksiądz z Sosnowca był pod wpływem mefedronu

W środę 20 marca w mieszkaniu zajmowanym przez księdza rezydenta z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu zmarł młody mężczyzna. Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że był on pracownikiem cmentarza w Sosnowcu. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy bezskutecznie kontynuowali reanimację, podjętą wcześniej przez duchownego.

Śmierć na parafii. Ksiądz miał mefedron

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ. Śledztwo prowadzono pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Podkreślano, że jest to standardowa procedura w sytuacji, w której przyczyna zgonu jest nieznana. Na zlecenie prokuratury przeprowadzono sekcję zwłok i zlecono badania toksykologiczne oraz histopatologiczne. Ich wyniki znane były w piątek 26 kwietnia, jednak nie zostały podane do wiadomości opinii publicznej.

Ujawniono za to, że księdzu postawiono już zarzut z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprecyzowano, że chodziło o mefedron, który znaleziono przy podejrzanym w ilości 3,55 grama. – Co do osoby podejrzanego potwierdziło się, że był pod wpływem narkotyków, które posiadał. Szczegółowe badania toksykologiczne wykazały, że był to mefedron, czyli substancja podobna do metamfetaminy – przekazał PAP szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Zbigniew Pawlik.

Komentarz kurii do zdarzenia z Sosnowca

„Kuria Diecezjalna w Sosnowcu z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęła do wiadomości informację o zdarzeniu mającym miejsce na terenie mieszkania zajmowanego przez księdza jednej z sosnowieckich parafii. Pomimo reanimacji podjętej przez księdza oraz wezwanych przez niego ratowników medycznych, nie udało się uratować życia młodego mężczyzny obecnego w mieszkaniu. Prowadzone są rutynowe czynności wyjaśniające prokuratury” – brzmi komunikat kurii.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu zapewniła, że w pełni współpracuje z organami procesowymi. Zdaniem Onetu do wydarzenia doszło przed południem na terenie Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dyrektor biura prasowego kurii ks. Przemysław Lech podkreślił, że Kuria również dowiedziała się o zdarzeniu przed południem i nie może komentować sprawy z uwagi na prowadzone postępowanie.

