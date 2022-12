Tych słów miał nie usłyszeć świat. Oto, co chciał powiedzieć Zełenski przed finałem mundialu

Pierwsze informacje o tym, że prezydent Ukrainy zwrócił się do FIFA z prośbą o możliwość wygłoszenia orędzia przed niedzielnym finałem mundialu, pojawiły się w miniony piątek. Jak informowało wówczas CNN, organizacja odmówiła. Te doniesienia potwierdzili współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego.

„Katar poparł inicjatywę prezydenta, ale FIFA ją zablokowała i nie pozwoli na wyświetlenie nagrania przed ostatnim meczem” – czytamy w oświadczeniu, które zostało przesłane przez biuro prezydenta Ukrainy do redakcji wspomnianej amerykańskiej stacji.

Przemówienie Zełenskiego zablokowane przez FIFA?

Wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego zostało nagrane w języku angielskim i miało stanowić „apel o pokój”. Dziennikarze CNN otrzymali je w sobotę 17 grudnia, na dzień przed finałem mundialu. – Ten mundial po raz kolejny udowodnił, że różne kraje i narodowości mogą decydować o tym, kto jest silniejszy w grze na zasadach fair play, a nie w igraniu z ogniem. Na zielonym boisku, nie na czerwonym polu bitwy – powiedział w jednym z fragmentów prezydent Ukrainy.

FIFA miała uznać całe wystąpienie prezydenta za „zbyt polityczne”. CNN zwróciło się do organizacji z prośbą o komentarz, ale do chwili publikacji tekstu dziennikarze nie otrzymali odpowiedzi. Katar także nie odniósł się publicznie do prośby, którą wystosowała Ukraina. Z kolei biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podkreśla, że FIFA „ma jeszcze czas, żeby naprawić swój błąd”. Mecz finałowy, w którym zmierzą się Francja i Argentyna, rozpocznie się o godz. 16 czasu polskiego.

