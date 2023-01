Kuriozalne groźby Miedwiediewa. „Jesteście spadkobiercami Goebbelsa”

Dmitrij Miedwiediew stwierdził w najnowszym wpisie na swoim profilu na Telegramie, że „Admirał Gorszkow”, który wyruszył w rejs przez Atlantyk, Ocean Indyjski i Morze Śródziemne, to „noworoczny prezent dla Zachodu”. Jest to jeden z najnowocześniejszych okrętów rosyjskiej marynarki. Jednostka jest uzbrojona w system pocisków hipersonicznych „Cyrkon”.

W wielkim skrócie, to pociski manewrujące, które poruszają się szybciej niż prędkość dźwięku. Tłumacząc to w bardziej obrazowy sposób, „Cyrkon” jest w stanie osiągnąć prędkość 2,5 kilometra na sekundę. W ten sposób, pociski są niemal niewykrywalne dla radarów. „Prezent noworoczny z pociskami Cyrkon trafił wczoraj do brzegów krajów NATO. Zasięg pocisków to tysiąc kilometrów. Gwarantują one pokonanie każdego systemu obrony przeciwlotniczej” – stwierdził były prezydent Rosji.

W kolejnym popisie swojej agresywnej propagandy polityk stwierdził, że „okręt powinien stanąć jakieś 100 mil od brzegu, bliżej rzeki Potomac, nad którą położony jest Waszyngton”. „Będzie to dobry sygnał dla każdego, kto ośmieli się na zaatakować, a także naszych sojuszników” – napisał.

Wojna w Ukrainie. Miedwiediew oskarża USA

Dmitrij Miedwiediew oskarżył także Stany Zjednoczone o cynizm. Wspomniał o nagraniu przygotowanym przez ambasadę USA w Moskwie skierowanym do ludu Rosji. Dyplomaci w krótkim filmie wyrazili poparcie dla tych, którzy chcą tworzyć bardziej pokojową przyszłość. „Uważamy, że to, co się dzieje, nie jest was warte i solidaryzujemy się z każdym z was, którzy starają się stworzyć bardziej pokojową przyszłość” – podkreślili.

W opinii byłego premiera Rosji „jest to skrajny cynizm, który przypomina nazistowskie tradycje”. „Jesteście spadkobiercami Goebbelsa. Stany Zjednoczone wydają dziesiątki miliardów na wojnę w Ukrainie, dostarczając jej broń na gigantyczną skalę, w ten sposób prowadzą do eksterminacji tysięcy ludzi” – ocenił polityk.

Zadeklarował też, że „Rosja będzie rozwijać swój potencjał, żeby z nazistowskimi szumowinami rozmawiać z pozycji siły”. Wy i wasi sojusznicy, którzy zabijają naszych ludzi, nigdy nie otrzymacie przebaczenia. Będziemy mówić do was językiem siły, jeśli nie rozumiecie inaczej. I produkować jeszcze bardziej nowoczesną broń. Zemścimy się na każdym przestępcy i pomścimy każdego zamordowanego obywatela naszego kraju – podsumował Dmitrij Miedwiediew.



