Przełomowa decyzja Wielkiej Brytanii. Chodzi o wsparcie dla Ukrainy

W środę 11 stycznia przedstawiciele brytyjskiego rządu po raz pierwszy oświadczyli publicznie, że Wielka Brytania planuje dostarczyć Ukrainie czołgi, aby wesprzeć broniący się przed rosyjską agresją kraj. Jak podaje „Financial Times”, Rishi Sunak podjął już konkretny krok w tej sprawie. Premier Wielkiej Brytanii zwrócił się do ministra obrony Bena Wallace’a z poleceniem, by „współpracował z partnerami”, aby „pójść dalej i szybciej ze wsparciem dla Ukrainy, w tym z dostarczeniem czołgów”.

Polska przekaże Ukrainie Leopardy? Andrzej Duda komentuje



Jak zaznacza „Financial Times”, słowa premiera Wielkiej Brytanii pojawiły się kilka dni po oświadczeniu Mateusza Morawieckiego. – Razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą prowadzimy rozmowy, które miałyby zmierzać w kierunku zbudowania szerszej koalicji państw, które mogłyby przekazywać (Ukrainie – red.) ten ciężki, nowoczesny sprzęt. Tyle mogę powiedzieć na ten moment – stwierdził w miniony weekend premier polskiego rządu. Wypowiedź Mateusza Morawieckiego to komentarz do doniesień „The Wall Street Journal”. Amerykański dziennik, powołując się na wysokiego rangą polskiego dyplomatę, poinformował, że Polska rozważa przekazanie Ukrainie czołgów Leopard.

Najnowsze informacje w sprawie przekazał Andrzej Duda podczas konferencji prasowej we Lwowie. – Po zapowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnim czasie, Polska podjęła decyzję o takim wsparciu dla Ukrainy. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Musi zostać spełniony szereg wymogów formalnych. Chcemy, by to była kompania międzynarodowa i podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu pod postacią czołgów – przekazał prezydent.







