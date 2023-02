Putin jednak nie obiecał, że nie zabije Zełenskiego? Ukraina o słowach byłego premiera Izraela: Fikcja

Były premier Izraela Naftali Bennett ujawnił szczegóły swojej rozmowy z Władimirem Putinem, do której doszło w Moskwie na początku marca 2022 r. Spotkanie miało dotyczyć mediacji po rozpoczęciu przez Rosję wojny w Ukrainie. Izraelski polityk świadomy niebezpieczeństwa Wołodymyra Zełenskiego w bunkrze zapytał rosyjskiego prezydenta, czy ma zamiar zabić ukraińskiego przywódcę. Putin miał zaprzeczyć.

Naftali Bennett o rzekomej deklaracji prezydenta Rosji z początku wojny

Bennett przekonywał, że tuż po rozmowie z prezydentem Rosji zadzwonił do Zełenskiego i poinformował go o zapewnieniach Putina. Dwie godziny później ukraiński przywódca miał pójść do swojego biura, gdzie zrobił sobie zdjęcie, do którego dodał wiadomość, że się nie boi.

Ukraiński kanał Truxa wskazał jednak, że pierwszy film Zełenski nagrał dzień po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To słynny film, w którym ukraiński prezydent pojawił się w towarzystwie premiera Denysa Szmyhala, szef kancelarii prezydenta Andrija Jermaka, szefa frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Davida Arkahamii oraz swojego doradcy Mychajło Podolaka. – Jesteśmy tutaj, jesteśmy w Kijowie, bronimy Ukrainy. I tak będzie dalej. Chwała naszym obrońcom – mówił wtedy Zełenski.

Błyskawiczna reakcja Ukrainy na słowa byłego premiera Izraela. Obietnica Putina ws. Zełenskiego „fikcją”

Głos zabrał również w mediach społecznościowych Podolak. „Dziwne twierdzenia byłych urzędników o »mediacji«, że Putin dał rzekomo »gwarancje, że nie będzie zabijał« i »Zachód przerwał obiecujące negocjacje« są fikcją. W rosyjskiej inwazji nie chodzi o »rozszerzenie NATO«, gwarancje bezpieczeństwa, czy sankcje. To chęć Rosji do zniszczenia i zabicia Ukraińców” – napisał.

