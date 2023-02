Potężna eksplozja w Kijowie. W opuszczonej fabryce eksplodowała butla z gazem?

W czwartkowe popołudnie doszło do eksplozji na terenie opuszczonej fabryki w Kijowie. Według wstępnych ustaleń, doszło do wybuchu butli z gazem. W zdarzeniu śmierć poniosły co najmniej dwie osoby.

Do tragedii doszło w czwartek, 9 lutego, ok. godz. 15:45 lokalnego czasu na terenie opuszczonej opuszczonej fabryce. Jest ona położona w dzielnicy Darnicki Rejon w lewobrzeżnej części Kijowa. Media ukraińskie nie donoszą jednak, do czego niegdyś służył ten obiekt. Zawalił się dach i wybuchł pożar Eksplozja nastąpiła w parterowym budynku magazynowym. Jej siła była tak duża, że spowodowała zawalenie się aż 500 m kw. dachu oraz wywołała pożar. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej wszystko wskazuje na to, że doszło do wybuchu butli z gazem. Co najmniej dwie osoby nie żyją Niestety, bilans zdarzenia okazał sie tragiczny w skutkach. Śmierć poniosły dwie osoby, a co najmniej cztery zostały ranne. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że ranni zostali wydobyci spod gruzów w trakcie akcji ratowniczej. Administracja wojskowa Kijowa uzupełniła, że akcja ratownicza wciąż trwa. Strażacy wciąż przeszukują gruzowisko, z którego wydobywają się odgłosy uwięzionych osób. twitter Pokłosie braków prądu i ogrzewania? Przypomnijmy, że na skutek rosyjskich ostrzałów rakietowych ukraińskiej infrastruktury elektroenergetycznej – np. elektrociepłowni czy stacji transformatorowych – miliony Ukraińców borykają się z przerwami w dostawie prądu i ogrzewania. Regularne ostrzały ukraińskiej infrastruktury rozpoczęły się jesienią. Rosjanie wykorzystują do nich rakiety samosterujące oraz drony irańskiej produkcji. Do jednego z najtragiczniejszych w skutkach ostrzałów doszło 14 stycznia w Dnieprze, gdzie rosyjska rakieta trafiła w budynek mieszkalny i spowodowała śmierć kilkudziesięciu osób. Czytaj też:

