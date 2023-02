Rosyjski generał ostrzega przed atakiem Polski. „Do kwietnia-maja stworzą grupy uderzeniowe”

Guruliew swoje teorie rozwijał programie rosyjskiej propagandowej telewizji Rossija 1, a następnie opublikował na Telegramie. Deputowany rosyjskiej Dumy dowodził, że wojnę w Ukrainie może skończyć jedynie likwidacja tego państwa. Przekonywał, że niezależnie jak daleko poszliby Rosjanie, Ukraińcy otrzymywaliby od sojuszników pociski o większym zasięgu.

Wojna w Ukrainie. Deputowany Dumy chce „zamknąć projekt Ukraina”

Dlatego jego zdaniem „jedynym wyjściem jest zamknięcie projektu Ukraina na dobre” . – Była Ukraina – nie ma Ukrainy. To jest terytorium Rosji, które kiedyś nazywało się Związkiem Radzieckim. Trzeba to zaakceptować, to jest droga, którą należy podążać – przekonywał.

Były generał stwierdził, że obecnie Rosja toczy wojnę z USA. „Niestety, my sami prowadzimy wojnę, a Amerykanie rękami Ukraińców, Polaków i innych donosicieli” – ocenił. Przestrzegał przy tym przed „ogromnym oszustwem informacyjnym” Zachodu. Ze swoimi obserwatorami na Telegramie podzielił się zaskakującymi i sprzecznymi z prawdą spostrzeżeniami, jakoby do wojny chciała wkrótce włączyć się Polska.

Rosyjski generał ostrzega przed Polską

„Już nie liczymy szumu informacyjnego dotyczącego czołgów. Nasi wrogowie mówią, że nie dadzą Ukraińcom samolotów, mówią, że nie dostarczą amunicji. Tymczasem Polska tworzy armię do » obrony od Zachodniej Ukrainy« (...). To fakt – Polska rozmieszcza swoje wojska, zbroi się, powołuje rezerwistów, przygotowuje armię. Dla jakiej Zachodniej Ukrainy? Musimy zrozumieć, że jeśli armia ukraińska zostanie osłabiona, to drugi eszelon NATO, który jest gotów ruszyć do walki przeciwko naszym siłom” – stwierdził generał. „Ten moment nie jest odległy, do Polski dostarczana jest broń, do kwietnia – maja stworzą grupy uderzeniowe” – ostrzegał Rosjanin.

Deputowany Dumy stwierdził, że Rosja musi teraz zwrócić szczególną uwagę na Kaliningrad, który jest jej „enklawą wśród państw NATO” , a także na „ochronę Białorusi”. „To poważne wyzwanie, musimy być na nie gotowi” – podsumował.

Czytaj też:

Putin idzie na wojnę z memami. Państwo będzie wyszukiwać i kasować obrazkiCzytaj też:

Katastrofalne straty Rosji w walce o Wuhłedar. Zadziwiająca postawa Władimira Putina