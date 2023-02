Stan zdrowia Putina się pogarsza? „On może jeszcze nas przeżyć”

Zbliża się pierwsza rocznica rozpoczęcia pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najeźdźcy atakują zarówno cele militarne, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Obecnie działania militarne koncentrują się we wschodniej części Ukrainy.

Napaść Rosji na Ukrainę. Jak przedstawia się wojenny bilans Putina?

O to, jak można podsumować wojenny bilans Władimira Putina, został zapytany były deputowany rosyjskiej Dumy Ilja Ponomariow, który jako jedyny w 2014 roku zagłosował przeciwko aneksji Krymu.

– Głównym bilansem jest to, że właściwie żaden z jego planów nie wypalił i nawet pewne terytoria, które na początku opanował… Tak naprawdę już ponad połowa tych terytoriów została odbita przez Ukraińców, więc żadnej ścieżki ku triumfowi, ku wygranej, którą być może na początku widział, nie ma. Te drogi zniknęły – podsumował w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News.

Spekulacje na temat stanu zdrowia Putina. „On może jeszcze nas przeżyć”

Ilja Ponomariow odniósł się także do pojawiających się od pewnego czasu spekulacji dotyczących rzekomo pogarszającego się stanu zdrowia prezydenta Rosji. Doniesień tych nie potwierdza Kreml.

– Wszystkie takie choroby, o których się mówi: że Putin ma raka, Parkinsona, to są choroby, które generalnie długo się rozwijają, więc tak naprawdę nadzieja, że Bóg wezwie Putina do siebie… No cóż, wydaje mi się, że to może być ryzykowne, że on może jeszcze nas przeżyć – stwierdził. – Oczywiście chcemy mieć nadzieję, że szczęście będzie nam sprzyjać, ale przede wszystkim powinniśmy liczyć na siebie i na własne działania. Powinniśmy po prostu z nim wygrać, odsunąć go od władzy, a nie mieć nadzieję, że coś się stanie samo z siebie. Nic w Rosji nie stanie się samo z siebie – stwierdził Ilja Ponomariow.







