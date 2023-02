W piątek 17 lutego rozpoczęła się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, w której udział biorą nie tylko światowi przywódcy, ale również czołowi naukowcy czy przedstawiciele środowiska biznesowego. Do Niemiec przyjechali m.in. prezydenci Polski i Francji, wiceprezydent USA Kamala Harris, amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oraz przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Napaść Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski użył metafory

Z uczestnikami konferencji w formie zdalnej połączył się prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w czasie swojego przemówienia posłużył się metaforą, za pomocą której przyrównał broniący się kraj do biblijnego Dawida, a Rosję – do Goliata. – Wszyscy rozumieją, że nie ma alternatywy. Powinniśmy pokonać Goliata, który przybył, by zniszczyć nasze życie. Bycie Dawidem oznacza walkę. Walczymy. Będąc Dawidem, powinniśmy mieć procę, przy pomocy której zwyciężymy – podkreślił.

Polityk podziękował wszystkim sojusznikom, którzy wspierają Ukrainę, wysyłając dostawy broni, co umożliwia żołnierzom zaatakowanego kraju stawianie oporu rosyjskiej agresji. – Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przekazują nam broń, przekazują procę Dawidowi i za pomocą tej procy będziemy gotowi pokonać rosyjskiego Goliata – przekonywał prezydent Ukrainy.

Zwycięstwo Ukrainy jest blisko? Wołodymyr Zełenski: Nie ma alternatywy

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraina, wspierana przez sojuszników, pokona okupanta. – Nie ma alternatywy względem naszego zwycięstwa, naszej determinacji – podkreślił. – Wszyscy rozumiemy, że wolność ma znacznie większą wartość niż potęga tyrana – zaznaczył.

W dalszej części swojego wystąpienia prezydent Ukrainy zaapelował o przyspieszenie terminów dostaw niezbędnego uzbrojenia.– Powinniśmy przyspieszyć dostawy, żeby wzmocnić naszą procę, żeby przyspieszyć nasze działania, które ograniczą potencjał rosyjski. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że to od prędkości działania zależy nasze życie. Opóźnienie zawsze było i będzie błędem – podkreślił Wołodymyr Zełenski, zaznaczając, że spowalnianie dostaw jest na „rękę Putinowi”.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Rosjanie zaatakują w rocznicę napaści? „Trzy fale nalotów rakietowych”Czytaj też:

Zacharowa oskarża Polskę o awanturnictwo. „To zawsze pchało ją do katastrofy”