Gigantyczny pożar pod Smoleńskiem. Słup ognia widać z oddali

Niespokojna noc w Rosji. Gubernator obwodu smoleńskiego poinformował, że na terenie zakładów paliwowo-energetycznych w okolicach Smoleńska doszło do potężnej eksplozji. Agencja Reutera zauważyła, że w tych okolicach nie ma dużych rafinerii ropy naftowej. Igor Suszko związany z think-tankiem Wind of Change Research Group przekazał, że mieszkańcy Jarcewa w obwodzie smoleńskim usłyszeli co najmniej pięć eksplozji.

Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać ogromne słupy ognia. Wasilij Anochin przyznał, że do pożaru doszło najprawdopodobniej w wyniku ataków ukraińskich dronów. Z jego skutkami walczyli pracownicy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Przy okazji polityk zaapelował do okolicznych mieszkańców o zachowanie spokoju.

Wcześniej Ukraińska Prawda donosiła, że w dzielnicy przemysłowej stolicy obwodu – Lipiecka – rozbił się jeden z ukraińskich dronów. Gubernator obwodu Igor Artamonow przekazał, że w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, jednak zapobiegawczo podjęto decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców.

Łącznie – jak przekazały rosyjskie władze – w nocy z wtorku na środę 24 kwietnia rosyjskie wojsko strąciło osiem dronów, które przyleciały znad Ukrainy – trzy nad obwodem kurskim, po dwa nad obwodami woroneskim i biełgorodzkim oraz jeden nad obwodem smoleńskim.

Wojna w Ukrainie. Prośba USA do Zełenskiego

Nie były to pierwsze tego typu ataki. Jak nieoficjalnie informowano, Stany Zjednoczone miały się zwrócić z prośbą do władz Ukrainy o zaprzestanie ataków na kompleks paliwowo-energetyczne w Rosji. Wołodymyr Zełenski odparł, że Ukraina ma prawo do obrony. Polityk zapewniał, że cele w Rosji są atakowane za pomocą ukraińskiej broni i wojsko nie wykorzystuje w tym celu pomocy otrzymanej z Zachodu.

